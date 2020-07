Giải mã bí ẩn đằng sau những slogan của thương hiệu nổi tiếng

“Think different” (Hãy suy nghĩ khác biệt) của Apple - thương hiệu Quả táo cắn dở có thể coi là slogan nổi nhất trong lịch sử thăng trầm của Apple. Với khẩu hiệu này, Apple đang truyền đi thông điệp sống mạnh mẽ về lối sống và tư duy sáng tạo, vượt qua mọi khuôn khổ, chiến thắng những quan niệm cũ kỹ để khẳng định mình. “It’s Finger lickin' good" (Vị ngon trên từng ngón tay) là slogan thú vị của thương hiệu đồ ăn nhanh KFC. Ý nghĩa của slogan là khi ăn, ta có thể "liếm" hương vị của miếng gà rán trên các đầu ngón tay thay vì dùng khăn ăn để lau tay. Từ đó ta có thể cảm nhận được hương vị của miếng gà rán một cách chân thực nhất. Với khẩu hiệu “Just do it!”, Nike truyền tải một nguồn cảm hứng sống mạnh mẽ cho tất cả mọi người, dũng cảm để thực hiện ước mơ của mình.Thương hiệu giày thể thao Adidas thực hiện chiến dịch quảng cáo thương hiệu lớn nhất trong vòng sáu năm bằng việc in cụm từ “Impossible is nothing” (Không có gì là không thể) bên cạnh nhãn hiệu của mình. Khẩu hiệu này truyền đi thông điệp ý nghĩa về giới hạn phi thường của con người. Chỉ cần bạn còn tồn tại thì không có gì là không thể. Thông điệp “Nâng niu bàn chân Việt” của Biti's trở thành một trong những khẩu hiệu quảng cáo được yêu thích nhất tại Việt Nam. Với mục tiêu hướng đến phục vụ người dân Việt Nam, câu slogan đã khẳng định đầy tự hào quyết tâm của hãng về một thương hiệu trong nước với chất lượng không thua kém nước ngoài. Với câu slogan “Vươn cao Việt Nam”, Vinamilk đã truyền đi thông điệp ý nghĩa về các chiến dịch vì cộng đồng, vì sự phát triển “vươn cao” của nước nhà. Nguồn ảnh: Internet. Video: Cách làm thương hiệu của doanh nghiệp người Việt. Nguồn: VTC1

