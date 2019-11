Khá “bảnh” 10 năm 6 tháng tù: Loạt giang hồ mạng sắp xử, án như nào?

Ngày 13/11, TAND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tuyên án Ngô Bá Khá (tức Khá bảnh) 6 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc và 4 năm tù về tội Đánh bạc. Tổng hợp mức án, Khá phải lĩnh 10 năm 6 tháng tù và bị xử phạt 30 triệu đồng.



Trước khi bị bắt giam, khởi tố và xét xử, Ngô Bá Khá sinh năm 1993 được biết đến qua các clip có lời lẽ tục tĩu, giang hồ, phản cảm trên YouTube và mạng xã hội.

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội tạm giữ Đỗ Văn Quang (Quang "Rambo", 35 tuổi) cùng 4 người khác để làm rõ hành vi Đòi nợ thuê, liên quan đến vụ cưỡng đoạt 200 triệu đồng của một giám đốc doanh nghiệp.

Theo cảnh sát, Quang thường quy tụ nhiều thanh niên cộm cán ngoại tỉnh về nhà riêng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, để hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Người này có quan hệ thân thiết với Khá "Bảnh", Huấn "Hoa Hồng", Dũng "Trọc".

Nhóm của Quang thường xuyên lên mạng xã hội livestream các hình ảnh xăm trổ, đầu trọc, đeo kính đen, dây chuyền, nhẫn to, khoe tiền để khuyếch trương thanh thế. Đặc biệt, Facebook cá nhân và kênh YouTube của Quang "Rambo" có nhiều người theo dõi và cổ vũ, gây ảnh hưởng xấu trong xã hội, nhất là giới trẻ.

Với hành vi cưỡng đoạt 200 triệu đồng trái pháp luật, theo Điều 170 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 quy định tội cưỡng đoạt tài sản, Đỗ Văn Quang có thể bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Tuy nhiên, trường hợp Công an TP Hà Nội có bằng chứng xác định Quang Rambom gây thương tích, cho vay nặng lãi, cung cấp số lô đề... thì "giang hồ mạng" quê Vĩnh Phúc có thể phải đi tù lâu hơn.

Mới đây, ngày 17/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trần Ngọc Phúc (Phúc XO, 37 tuổi, người được dư luận biết đến khi thường xuyênđeo lượng lớn vàng trên người khi xuất hiện trước đám đông và trên mạng xã hội) cùng bảy người khác về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Với tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý” theo Điều 256 Bộ luật hình sự năm 2015, Trần Ngọc Phúc đối mặt với bản án từ 2 đến 7 năm tù giam.

Ngày 16/7/2019, Công an TP Sầm Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Sỹ Cầu ("Long 9 ngón", 36 tuổi, ngụ Sầm Sơn, Thanh Hóa) cùng đàn em về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Sỹ Cầu là một nhân vật khá nổi tiếng trên mạng xã hội với cái tên "Long 9 ngón" (do ngón trỏ bàn tay phải không còn nguyên vẹn) và có 3 tiền án.“Long 9 ngón” sở hữu kênh Youtube và thường xuyên đăng video livestream có nội dung rao giảng "đạo lý giang hồ nhảm", hoặc chửi bới, khiêu chiến với các giang hồ mạng khác nhằm câu view, trong đó có cả đàn em của Khá bảnh.

Cơ quan CSĐT xác định Nguyễn Sỹ Cầu (có 3 tiền án) cầm đầu nhóm đối tượng thường xuyên đe dọa, ép buộc tài xế taxi khi đưa khách vào thăm quan khu nghỉ FLC và những người thu mua hải sản tại bến thuyền thuộc phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn. Với tội Cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật hình sự 2015, “Long 9 ngón” có thể phải đối mặt với mức án thấp nhất từ 1 đến 5 năm tù. Tội danh này có mức án cao nhất lên đến 15 năm tù.

Một giang hồ khác mới đây cũng "biến mất" trên mạng xã hội là Huấn Hoa Hồng, tức Bùi Xuân Huấn sinh năm 1984 quê Yên Bái. Nhân vật này được mọi người biết đến từ năm 2015, nhờ những hình ảnh, video ăn chơi, khoe của và trở thành một hiện tượng mạng. Trên mạng xã hội và YouTube của Huấn Hoa Hồng thu hút 1 lượng lớn (khoảng gần 350.000 người theo dõi). Thông tin Huấn Hoa Hồng bị Công an TP.HCM đưa vào trại cai nghiện hồi đầu tháng 9 vừa qua khiến mạng xã hội xôn xao. Cuối cùng, sau nhiều năm nhởn nhơ, gã giang hồ mạng đã tạm thời phải gác kiếm và khoá toàn bộ các tài khoản cá nhân.

