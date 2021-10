Kết luận nguyên nhân cháu bé 6 tuổi bị bố đánh tử vong ở Hà Nội

Ngày 7/10, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Nguyễn Anh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) bảo vệ quyền lợi cho bố cháu bé là Lê Thành Công (43 tuổi, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) cho biết, cơ quan điều tra đã có thông báo kết luận giám định nguyên nhân cháu bé 6 tuổi bị bố đánh tử vong. Nguyên nhân chết của cháu bé được xác định: Ngạt do trào ngược thức ăn, hậu quả của sốc chấn thương. Thương tích trên cơ thể do tác động vật tày gây ra. Luật sư Thơm cho rằng, như vậy, có thể thấy bị can sử dụng vật tày đánh cháu bé gián tiếp gây nên cái chết cho cháu (Cố ý về hành vi, vô ý về hậu quả) Do đó, hành vi phạm tội của bị can đã cấu thành tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 BLHS là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 28/9, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Thành Công (43 tuổi) về tội cố ý gây thương tích theo quy đinh tại điều 134 Bộ luật hình sự. Bị can Công bị cáo buộc dùng vũ lực đánh con gái L.H.A. (6 tuổi, lớp 1A16, Trường tiểu học Xuân Đỉnh) trong quá trình dạy con học tại nhà vào trưa ngày 16/9, dẫn đến cháu bé tử vong. Theo báo cáo của UBND quận Bắc Từ Liêm, trong giờ học trực tuyến tối 16/9, bé L.H.A. vắng mặt, giáo viên liên hệ gia đình thì được báo tin cháu đã tử vong. Qua xác minh, khoảng 11h cùng ngày, ông Lê Thành Công có đánh con gái. Đến khoảng 16h, cháu H.A. được mẹ cho ăn cháo và uống thuốc. Sau đó, H.A. bị nôn nhiều, được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên phía bệnh viện xác nhận cháu đã tử vong trước khi đưa vào viện và trên người có dấu hiệu bị bạo hành nên đã báo Công an. UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã chỉ đạo Phòng giáo dục và đào tạo, Trường tiểu học Xuân Đỉnh, UBND phường tìm hiểu, thăm hỏi, động viên gia đình. Đồng thời, giao cơ quan Công an quận phối hợp các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra. Đến ngày 17/9, Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Thành Công để điều tra vụ việc trên. Gia đình cháu H.A. sinh sống trong căn nhà 5 tầng ở ngõ 323 đường Xuân Đỉnh. Được biết, gia đình cháu bé chuyển đến ngôi nhà này sinh sống được khoảng hơn 2 năm, kinh doanh nước khoáng. Hiện vụ cháu bé 6 tuổi bị bố đánh tử vong ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>>>> Xem thêm video: Cháu bé 6 tuổi bị bố đánh tử vong ở Hà Nội. Nguồn: ANTV.

Ngày 7/10, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Nguyễn Anh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) bảo vệ quyền lợi cho bố cháu bé là Lê Thành Công (43 tuổi, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) cho biết, cơ quan điều tra đã có thông báo kết luận giám định nguyên nhân cháu bé 6 tuổi bị bố đánh tử vong. Nguyên nhân chết của cháu bé được xác định: Ngạt do trào ngược thức ăn, hậu quả của sốc chấn thương. Thương tích trên cơ thể do tác động vật tày gây ra. Luật sư Thơm cho rằng, như vậy, có thể thấy bị can sử dụng vật tày đánh cháu bé gián tiếp gây nên cái chết cho cháu (Cố ý về hành vi, vô ý về hậu quả) Do đó, hành vi phạm tội của bị can đã cấu thành tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 BLHS là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 28/9, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Thành Công (43 tuổi) về tội cố ý gây thương tích theo quy đinh tại điều 134 Bộ luật hình sự. Bị can Công bị cáo buộc dùng vũ lực đánh con gái L.H.A. (6 tuổi, lớp 1A16, Trường tiểu học Xuân Đỉnh) trong quá trình dạy con học tại nhà vào trưa ngày 16/9, dẫn đến cháu bé tử vong. Theo báo cáo của UBND quận Bắc Từ Liêm, trong giờ học trực tuyến tối 16/9, bé L.H.A. vắng mặt, giáo viên liên hệ gia đình thì được báo tin cháu đã tử vong. Qua xác minh, khoảng 11h cùng ngày, ông Lê Thành Công có đánh con gái. Đến khoảng 16h, cháu H.A. được mẹ cho ăn cháo và uống thuốc. Sau đó, H.A. bị nôn nhiều, được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên phía bệnh viện xác nhận cháu đã tử vong trước khi đưa vào viện và trên người có dấu hiệu bị bạo hành nên đã báo Công an. UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã chỉ đạo Phòng giáo dục và đào tạo, Trường tiểu học Xuân Đỉnh, UBND phường tìm hiểu, thăm hỏi, động viên gia đình. Đồng thời, giao cơ quan Công an quận phối hợp các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra. Đến ngày 17/9, Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Thành Công để điều tra vụ việc trên. Gia đình cháu H.A. sinh sống trong căn nhà 5 tầng ở ngõ 323 đường Xuân Đỉnh. Được biết, gia đình cháu bé chuyển đến ngôi nhà này sinh sống được khoảng hơn 2 năm, kinh doanh nước khoáng. Hiện vụ cháu bé 6 tuổi bị bố đánh tử vong ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>>>> Xem thêm video: C háu bé 6 tuổi bị bố đánh tử vong ở Hà Nội. Nguồn: ANTV.