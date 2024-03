Hải Dương: Triệu tập kẻ sàm sỡ, đánh nữ nhân viên quán cà phê

Chiều 27/3, Công an xã Thanh Khê ( huyện Thanh Hà, Hải Dương) đã triệu tập Phạm Công Cường (SN 1986, ở xã Tân Việt, Thanh Hà, Hải Dương) để làm rõ hành vi sàm sỡ, đánh một nữ nhân viên quán cà phê.

Hình ảnh Cường có hành vi sàm sỡ nữ nhân viên.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h15 ngày 26/3, tại quán cà phê Era Café (xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, Hải Dương), Phạm Công Cường đã sàm sỡ thiếu nữ N.T.S. (SN 2007, ở xã Thanh Xá, cùng huyện Thanh Hà) là nhân viên quán cà phê .

Khi Cường vừa ra cửa quán, S đuổi theo chụp ảnh. Ngay sau đó, Cường đã đạp vào ngực, tát vào mặt và yêu cầu cô gái xóa ảnh. Sau khi có người can thiệp, Cường bỏ đi. Chị S. đã trình báo Công an xã Thanh Khê và đi khám sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà.

Cường sau đó bị triệu tập lên làm việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thanh Khê đã xác minh tin. Công an huyện Thanh Hà giao Công an xã Thanh Khê chủ trì, giao Đội Điều tra tổng hợp phối hợp và hướng dẫn xác minh, giải quyết vụ việc.

Vụ việc đang được làm rõ…