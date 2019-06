Huy động xe cứu hỏa kịp thời dập đám cháy tại cửa hàng thực phẩm sạch Thái Bình

Sáng ngày 5/5, lãnh đạo phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm sạch Nông Dân (gọi tắt là cửa hàng Nông Dân- địa điểm tại ngã tư giao nhau giữa phố Hai Bà Trưng - Lê Hồng Phong, có địa chỉ số 209, tổ 15, phường Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình).



Theo đó, vào khoảng 8h30 sáng cùng ngày, người dân phát hiện lửa và khói bốc cao từ tầng 2 của hàng Nông Dân. Vào thời điểm đó, quầy hàng tại tầng 1 vẫn chưa mở cửa kinh doanh. Người dân liền gọi điện thoại báo cho chủ nhà và cơ quan chức năng, đồng thời hô hoán mọi người tìm cách dập lửa cứu người bên trong.

Vụ cháy xảy ra tại tầng hai cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh Thái Bình đã điều 2 xe chữa cháy, 1 xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sỹ có mặt phối hợp với lực lượng công an phường, đội Cảnh sát PCCC (Công an TP. Thái Bình) cùng với người dân tiến hành dập lửa.

Có mặt tại hiện trường ngay khi xảy ra vụ hỏa hoạn, ông Nguyễn Văn Long, 61 tuổi, chủ căn nhà nói trên cho biết căn nhà ông đã cho anh Đạt (trú phường Trần Lãm) thuê để mở cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm sạch. "Thời điểm xảy ra vụ cháy khu vực đang bị mất điện. Ngọn lửa bốc lên từ gian bếp khi nhân viên cửa hàng đang sản xuất...", ông Long thông tin.

Lực lượng cứu hỏa kịp thời khống chế đám cháy.

Đến 9h sáng cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt. Chưa có con số thống kê thiệt hại về tài sản, nhưng rất may vụ hỏa hoạn không có thương vong về người.

Do cửa hàng Nông Dân nơi xảy ra vụ cháy có hai mặt tiền, nằm ngay ngã tư giao nhau giữa hai con phố kinh doanh sầm uất vào bậc nhất tại trung tâm TP. Thái Bình nên khi vụ việc xảy ra thu hút rất đông người đi đường khiến giao thông hỗn loạn. Lực lượng chức năng phải rất vất vả điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.