Hotgirl Trần Nguyễn Diệp Anh bị khởi tố tội lừa đảo từng "sống ảo" thế nào?

Hotgirl ‘hàng hiệu’ Trần Nguyễn Diệp Anh (SN 2003, trú tại xã Chiềng Cơi, TP Sơn La, tỉnh Sơn La) thường xuyên đăng tải các bài bán hàng online túi xách, đồng hồ trên mạng xã hội và yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc. Tuy nhiên, Diệp Anh không gửi hàng mà chiếm đoạt tiền của nạn nhân.Đầu tháng 5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản. (Diệp Anh mặc áo phông vàng đứng nghe quyết định khởi tố) Hai đối tượng trên là Trần Nguyễn Diệp Anh (SN 2003, trú tại bản Buổn, xã Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) và Nguyễn Trung Sáng (SN 2000, trú tại xóm 2, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An)(Diệp Anh tại cơ quan công an) Theo Công an tỉnh Sơn La, từ tháng 5/2020 đến tháng 2/2021, đối tượng Trần Nguyễn Diệp Anh đã sử dụng nick Facebook “Tran Nguyen Diep Anh” đăng bài bán hàng online các mặt hàng túi xách, giày, đồng hồ… trên mạng internet. Diệp Anh cũng sử dụng tài khoản ngân hàng MB Bank để nhận tiền đặt cọc mua hàng của khách. Tuy nhiên, Diệp Anh lại không giao hàng cho họ mà chiếm đoạt hết số tiền trên. Diệp Anh cũng sử dụng tài khoản ngân hàng MB Bank để nhận tiền đặt cọc mua hàng của khách. Tuy nhiên, Diệp Anh lại không giao hàng cho họ mà chiếm đoạt hết số tiền trên.Cơ quan công an làm rõ, vào tháng 10/2020, Diệp Anh có thuê Nguyễn Trung Sáng chặn Facebook của một người khác. Đồng thời, thuê Sáng bảo mật tài khoản, tăng lượng người theo dõi trên Facebook bán hàng của mình… Sau đó, Sáng biết Diệp Anh lợi dụng hình thức bán hàng online và lừa đảo khách hàng nên đối tượng đã nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản của Diệp Anh. (Các nhãn hàng hiệu được rao bán trên FB cá nhân của Diệp Anh ) Từ ngày 9/1 - 11/1/2021, Sáng sử dụng Facebook ảo là “Minh Hằng” nhắn tin đe dọa, uy hiếp tinh thần Diệp Anh, nếu Diệp Anh không chuyển tiền sẽ đăng tin lên group “Tín đồ hàng hiệu”, bóc phốt, hạ uy tín, không cho Diệp Anh kinh doanh. Do lo sợ nên Diệp Anh đã chuyển cho Sáng 100 triệu đồng. Cơ quan CSĐT xác định được 15 bị hại ở Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Nai, thành phố HCM, với số tiền bị chiếm đoạt là 1.845.300.000 đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. (Ảnh: Diệp Anh thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh, thành đạt ) >>> VIDEO: Khởi tố, bắt giam hotgirl ‘hàng hiệu’ chuyên lừa đảo tiền đặt cọc.

Hotgirl ‘hàng hiệu’ Trần Nguyễn Diệp Anh (SN 2003, trú tại xã Chiềng Cơi, TP Sơn La, tỉnh Sơn La) thường xuyên đăng tải các bài bán hàng online túi xách, đồng hồ trên mạng xã hội và yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc. Tuy nhiên, Diệp Anh không gửi hàng mà chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Đầu tháng 5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản. (Diệp Anh mặc áo phông vàng đứng nghe quyết định khởi tố) Hai đối tượng trên là Trần Nguyễn Diệp Anh (SN 2003, trú tại bản Buổn, xã Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) và Nguyễn Trung Sáng (SN 2000, trú tại xóm 2, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An)(Diệp Anh tại cơ quan công an) Theo Công an tỉnh Sơn La, từ tháng 5/2020 đến tháng 2/2021, đối tượng Trần Nguyễn Diệp Anh đã sử dụng nick Facebook “Tran Nguyen Diep Anh” đăng bài bán hàng online các mặt hàng túi xách, giày, đồng hồ… trên mạng internet. Diệp Anh cũng sử dụng tài khoản ngân hàng MB Bank để nhận tiền đặt cọc mua hàng của khách. Tuy nhiên, Diệp Anh lại không giao hàng cho họ mà chiếm đoạt hết số tiền trên. Diệp Anh cũng sử dụng tài khoản ngân hàng MB Bank để nhận tiền đặt cọc mua hàng của khách. Tuy nhiên, Diệp Anh lại không giao hàng cho họ mà chiếm đoạt hết số tiền trên. Cơ quan công an làm rõ, vào tháng 10/2020, Diệp Anh có thuê Nguyễn Trung Sáng chặn Facebook của một người khác. Đồng thời, thuê Sáng bảo mật tài khoản, tăng lượng người theo dõi trên Facebook bán hàng của mình… Sau đó, Sáng biết Diệp Anh lợi dụng hình thức bán hàng online và lừa đảo khách hàng nên đối tượng đã nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản của Diệp Anh. (Các nhãn hàng hiệu được rao bán trên FB cá nhân của Diệp Anh ) Từ ngày 9/1 - 11/1/2021, Sáng sử dụng Facebook ảo là “Minh Hằng” nhắn tin đe dọa, uy hiếp tinh thần Diệp Anh, nếu Diệp Anh không chuyển tiền sẽ đăng tin lên group “Tín đồ hàng hiệu”, bóc phốt, hạ uy tín, không cho Diệp Anh kinh doanh. Do lo sợ nên Diệp Anh đã chuyển cho Sáng 100 triệu đồng. Cơ quan CSĐT xác định được 15 bị hại ở Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Nai, thành phố HCM, với số tiền bị chiếm đoạt là 1.845.300.000 đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. (Ảnh: Diệp Anh thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh, thành đạt ) >>> VIDEO: Khởi tố, bắt giam hotgirl ‘hàng hiệu’ chuyên lừa đảo tiền đặt cọc.