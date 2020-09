Hotgirl 8X ở đường dây đánh bạc 126 tỷ: Điểm “bà trùm” tuổi trẻ gan to

Hotgirl 8X ở đường dây đánh bạc 126 tỷ: Ngày 7/9, Công an Nghệ An cho biết, vừa triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với quy mô “cực khủng”. Bước đầu công an đã bắt giữ 11 đối tượng, chứng minh số tiền đánh bạc lên tới 126 tỷ đồng. Đặc biệt cầm đầu đường dây là một "hot girl" sinh năm 1989. Theo đó, vào cuối tháng 6/2020, các trinh sát phát hiện nhiều đối tượng trên địa bàn thành phố Vinh có biểu hiện tham gia đường dây đánh bạc với quy mô lớn. Vào cuộc điều tra, công an xác định đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề có nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu lực lượng chức năng. Cầm đầu đường dây này là Phan Thị Trang (trú tại phường Đội Cung, TP Vinh). Bắt "bà trùm" đường dây lô đề giao dịch 1,2 tỷ đồng/ngày: Ngày 15/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề quy mô lớn do Trần Thị Hà (SN 1973; ngụ phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) cầm đầu. Khám xét nơi ở của Trần Thị Hà, công an đã thu giữ 350 triệu đồng tiền mặt, 9 điện thoại di động và nhiều tang vật có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô, đề. Hà đã lập một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề có quy mô lớn, hoạt tinh vi như cho "chân rết" sử dụng điện thoại thông minh, áp dụng phần mềm phân tích số hoá để tập hợp các bảng dãy số rồi cho các đối tượng đánh bạc qua tin nhắn Facebook hoặc Zalo với lượng tiền từ 500-700 triệu/lần. Với thủ đoạn này, bình quân mỗi ngày Trần Thị Hà đã tổ chức cho các con bạc đánh lô, đề với số tiền giao dịch khoảng 1,2 tỷ đồng. Hotgirl cầm đầu đường dây đánh bạc 20.000 tỷ đồng: Ngày 7/5, Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc "khủng" qua mạng Internet. Đường dây này được tổ chức dưới hình thức game đổi thưởng với tổng số tiền giao dịch 20.000 tỷ đồng. Trang game tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như: Tài Xỉu, Lô đề, Tiến lên miền Nam, Poker, Bắn cá… Nguyễn Thị Hương Ly (28 tuổi), Nguyễn Đức Mạnh (24 tuổi) là 2 đối tượng cầm đầu, phát triển các đại lý từ trang mạng đánh bạc đặt ở nước ngoài, tổ chức cho các con bạc chơi, cá cược tổng số tiền lên đến 20.000 tỷ đồng. Triệt phá đường dây đánh bạc do bà trùm 31 tuổi cầm đầu: Ngày 22/3, đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) phối hợp với Công an xã Long Tân bất ngờ kiểm tra hộ bà Nguyễn Thị Thảo, (SN 1989, ngụ tại ấp Hố Đá, xã Long Tân). Tại đây, lực lượng Công an huyện bắt quả tang 13 đối tượng đang sát phạt nhau bằng tiền. Tang vật gồm 207 triệu đồng; 1 xe ô tô hiệu Foturner; 5 xe mô tô các loại và nhiều dụng cụ dùng để phục vụ cho việc đánh bạc. Qua điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Thảo thừa nhận tổ chức cho các con bạc chơi và thu tiền xâu. Trung bình 1 ngày đối tượng thu từ 500.000 đến 1.000.000 đồng. “Hotgirl” cùng chồng cầm đầu đường dây cá độ trăm tỷ: Ngày 4/10/2019, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang và các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với lượng tiền cá độ lên đến hàng trăm tỷ đồng. Dương Quang Minh (SN 1988, trú tại TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) được xác định là kẻ cầm đầu, điều hành đường dây. Đáng chú ý, trong đường dây cá độ bị Cơ quan công an bắt giữ có một đối tượng nữ duy nhất - "hotgirl" Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1991). Kiều nữ 9X này cũng chính là vợ của “ông trùm” Dương Quang Minh. >>> Xem thêm video: Bắt giữ hot girl 8X điều hành đường dây đánh bạc 126 tỷ đồng. Nguồn: VTC NEWS.

