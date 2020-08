“Hot girl” đâm trọng thương bạn cùng phòng vì ở không sạch sẽ

Ngày 2/8, một đại điện Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã bắt được Huỳnh Lan Anh (23 tuổi, quê tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, An Giang) sau gần 7 tháng trốn truy nã về hành vi "hot girl" đâm trọng thương bạn cùng phòng.

Thời điểm bị bắt giữ, Lan Anh đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương, làm phục vụ cho một nhà hàng để kiếm sống.

Tại cơ quan Công an, Lan Anh khai bản thân và chị L.T.N (27 tuổi, quê tại tỉnh Bắc Giang) làm phục vụ cho các quán karaoke trên địa bàn TP Hà Nội và ở cùng phòng trọ tại ngõ 298 Tây Sơn (phường Trung Liệt, quận Đống Đa). Quá trình chung sống, hai người thường xảy ra mâu thuẫn về việc vệ sinh chỗ ở.

Huỳnh Lan Anh

Vụ "hot girl" đâm trọng thương bạn cùng phòng xảy ra ngày 11/5/2019, Lan Anh về phòng thì thấy nước trong nhà vệ sinh chảy ra nền nhà. Nghĩ là chị N. làm chảy và không chịu lau, Lan Anh đã cãi vã, xô xát. Sau khi đánh nhau bằng chân tay, Lan Anh ra ngoài mua dao nhọn và về phòng trọ đâm chị N. khiến nạn nhân bị thương nặng.

Theo Công an Q.Đống Đa, Lan Anh đã đâm 3 nhát, vào mang tai, lưng và bắp chân, gây thương tích đối với chị N. là 8%. Gây án xong, Lan Anh bỏ trốn khỏi địa bàn. Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích, và nhiều lần triệu tập nhưng đối tượng không tới làm việc nên đã ra quyết định truy nã toàn quốc.

Đại diện Công an quận Đống Đa cho biết, Lan Anh từng có chồng và con nhưng hôn nhân đổ vỡ, con cũng đã chết. Trong thời gian bị truy nã, bị can này có bố qua đời nhưng không về chịu tang.

Hiện vụ "hot girl" đâm trọng thương bạn cùng phòng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

