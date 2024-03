"Hot girl" Bella lại bị công an xã ở Nghệ An thông báo truy tìm

Ngày 30/3, Công an xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã phát đi thông báo truy tìm một người phụ nữ có biệt danh là Bella để xác minh một số thông tin liên quan đến vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn.



Theo thông báo, Công an xã Quỳnh Thạch cho biết hiện "Bella" đang ở khu vực huyện Quỳnh Lưu, quần chúng nhân dân nếu phát hiện người phụ nữ trên thì thông báo cho Công an xã Quynh Thạch để xác minh một số thông tin về ANTT liên quan đến người phụ nữ này.

Trước đó, ngày 29/3, anh Nguyễn Việt Anh (trú xóm 13, xã Quỳnh Thạch) phát hiện chiếc xe máy BKS 37L2-23261 của mình dựng phía trong nhà hàng đã “biến mất”. Gần đó, phát hiện một chiếc xe máy cũ với nhiều đồ đạc như chổi, nón, áo mưa, phích nước…

Trích xuất camera, anh Việt Anh phát hiện người phụ nữ lạ lấy chiếc xe máy của anh sau đó rời đi và để lại chiếc xe máy cũ trên. Khi anh Việt Anh đăng hình ảnh lên mạng xã hội, nhiều người cho biết, người phụ nữ này là Bella.

Bella tên thật là Đoàn Thúy Hà (38 tuổi, ngụ xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, Hải Dương) bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội từ năm 2015 với biệt danh "hot girl quỵt tiền" vì thói quen thường xuyên mua đồ nhưng không chịu trả tiền. Thời gian qua, cô gái đi lang thang nhiều tỉnh thành bằng xe đạp điện, xe máy, trên xe luôn chất đầy các túi, bao nylon đựng quần áo, đồ đạc linh tinh.

Trước đó, vào tháng 9/2023, Bella đã lấy trộm 1 chiếc xe máy của người dân xã Đại Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa), sau đó di chuyển trên QL1A hướng Thanh Hóa – Hà Nội. Khi đến địa phận xã Yên Dương (huyện Hà Trung) thì "Hot girl quỵt tiền" Bella bị người dân địa phương phát hiện, giữ lại và báo cho công an địa phương. Công an xã Yên Dương sau đó đã bàn giao Đoàn Thúy Hà cho Công an huyện Hậu Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ việc trộm cắp tài sản của Hà.

