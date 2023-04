Học sinh bị bạn đâm chết ở Quảng Trị: Quặn lòng bạo lực học đường

Nam sinh lớp 9 dùng dao đâm bạn tử vong: Ngày 7/4, nhóm 4 học sinh lớp 11 Trường THPT Đakrông) và Nguyễn Văn Q. (SN 2007, lớp 9, Trường THCS Krông Klang) đi xe máy từ thị trấn Krông Klang, tỉnh Quảng Trị về cổng Trường TH và THCS Ba Lòng. Tại đây, Q. đi vào trường gặp Lê Hữu Quân rồi dùng mũ bảo hiểm ném vào người Quân. Sau đó, Quân lấy dao thủ sẵn trong cặp ra đe doạ. Quá trình xô xát, dao của nam sinh này đâm vào ngực trái của Q. khiến nạn nhân tử vong. Ngày 11/4, Viện KSND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phê duyệt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Quân về tội giết người. Bênh bạn, nam sinh lớp 10 dùng dao đâm người tử vong: Tối 10/3, T.K.N. (16 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) cùng bạn xảy ra mâu thuẫn với D.T. (16 tuổi, ngụ xã Phú Tân) dẫn đến đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, N. đã dùng dao (loại dao Thái Lan) mang theo trong người đâm vào ngực T. khiến nạn nhân tử vong sau đó. Tại cơ quan công an, N. khai thấy bạn mình bị đánh, do muốn bênh vực bạn nên đã dùng dao đâm nạn nhân. Nam sinh lớp 10 đâm bạn học tử vong: Trưa 21/11/2022, tại khu vực bên ngoài Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, các học sinh trêu đùa nhau quá đà nên đã xảy ra xô xát. Trong lúc đánh nhau, Bùi Ngọc K. (học sinh lớp 10A1, trú tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) đã dùng dao đâm Q.A bị thương. Mặc dù Q.A được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, khoảng 1 tuần sau nam sinh đã tử vong. Nam sinh lớp 11 đâm bạn lớp 12 tử vong do chống đỡ màn đánh hội đồng: Ngày 11/10/2022, do mâu thuẫn cá nhân, trong lúc chống đỡ màn đánh hội đồng của đàn anh lớp 12, Phan Quang Minh (SN 2006, trú tại thôn Hùng Sơn, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh là học sinh lớp 11G trường THPT Lý Chính Thắng) đã dùng con dao mang sẵn đâm một nhát khiến Nguyễn Tiến Thuận (SN 2005, học sinh lớp 12 tử vong). Gây án xong, đối tượng được gia đình vận động nên đã đến cơ quan Công an đầu thú. Nam sinh lớp 6 bị bạn cùng trường đâm tử vong: Ngày 15/2/2022, tại Trường THCS Phong An (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) giữa nam sinh tên C. (lớp 7) và nam sinh tên H. (lớp 6) có xảy ra xô xát ở khu vực nhà vệ sinh của trường. Lúc này, nam sinh T.C.Y (bạn học cùng lớp với C.) đến bênh vực C. Trong lúc hai bên xô xát, Y. mang dao rọc giấy ra đâm trúng bụng H. Sau đó, H. được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cấp cứu. Tuy nhiên, do bị mất nhiều máu, nam học sinh lớp 6 đã tử vong. Học sinh lớp 9 đâm chết nam sinh lớp 8 trong giờ ra chơi: Sáng 1/4/2021, trong giờ ra chơi sau tiết học thứ nhất, em N.V.H.D. (lớp 8 Trường THCS Hồng Hà, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn với Q.K. (15 tuổi, học cùng trường). Do bức xúc, K. đã dùng dao nhọn đâm D. gục tại chỗ. Lãnh đạo nhà trường đã đưa em D. đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, D. đã qua đời. Nam sinh lớp 10 giết bạn lấy tiền chơi game: Ngày 23/3/2021, do cần tiền chơi game, Bùi Trọng Nghĩa (SN 2005, trú tại khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, An Giang là học sinh lớp 10) rủ Thái Quang Minh (SN 1993, trú tại khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B) đi ăn rồi kêu Minh chở đến chỗ vắng để ra tay cướp tài sản. Khi người bạn chống cự, Nghĩa dùng dao đâm chết bạn mình. Trao đổi với báo chí, TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội nhấn mạnh, từ những vụ việc đáng tiếc trên cho thấy nếu các nhà trường không làm quyết liệt thì bạo lực học đường sẽ còn tiếp diễn. Các nhà trường phải tạo ra những tình huống để học sinh tự chia sẻ với nhau. Từ đó các em lường trước được nếu việc này sẽ giải quyết thế nào, không vi phạm pháp luật, không gây ra tổn thất tính mạng của bạn…Chính cha mẹ cũng cần góp phần giáo dục con cái đừng để con gây ra việc tai hại. >>> Xem thêm video: Nóng: Truy bắt hung thủ sát hại dã man 2 mẹ con ở Hà Nội. Nguồn: Kienthuc.net

