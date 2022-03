Hồ sơ vụ án: Bí ẩn cái chết tức tưởi của người đàn ông 3 đời vợ

Theo hồ sơ vụ án, hồi 16h30 ngày 3/2/2008 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán), trong khi nhà nhà đang tất bật chuẩn bị đón Tết cận kề thì Công an tỉnh Yên Bái nhận được tin báo tại cửa hàng vàng bạc Phú Quý thuộc tổ 36 B, phường Hồng Hà, TP Yên Bái (Yên Bái), xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là ông Nguyễn Quang Trung (SN 1951), một hộ độc thân. Sau khi cướp đi mạng sống của ông Trung, kẻ thủ ác đã đập vỡ hai tủ kính của quầy hàng, lấy đi một số đồ trang sức bằng vàng. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thành lập hội đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định ông Trung chết do 3 vết thương ở vùng phía sau đầu, làm vỡ hộp sọ. Căn cứ vào tính chất đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp của vụ án, Ban giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định xác lập chuyên án, tập trung các biện pháp nghiệp vụ cao nhất để truy xét, bắt giữ đối tượng trong vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại tổ 36B. Cùng với việc dựng chân dung đối tượng nghi vấn, Công an tỉnh Yên Bái đã tiến hành rà soát hàng trăm đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Khó khăn chồng chất khó khăn, bị hại là người sống độc thân, có mối quan hệ phức tạp. Quá trình điều tra xác định: Ông Trung có 3 đời vợ nhưng vào thời điểm xảy ra vụ án đều đã ly hôn. Người vợ thứ nhất có với ông một người con, người vợ hai có 3 người con và vợ thứ 3 có 3 người con. Người vợ thứ 3 ly hôn từ tháng 3/2017.... Từ việc dựng mối quan hệ của nạn nhân, Công an tỉnh Yên Bái đã dựng lên các mối quan hệ làm ăn buôn bán, mâu thuẫn, quan hệ xã hội; rà soát đối tượng hình sự, ma túy, cờ bạc, thanh thiếu niên hư trên địa bàn; đồng thời phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm... Quá trình tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh được tổ chức trên địa bàn nhiều tỉnh phía Bắc và kéo dài đến tỉnh Thừa Thiên Huế, công sức đổ ra không kể siết bằng lời nhưng việc điều tra vẫn không có kết quả như mong đợi. Ngần đó thời gian, chưa bao giờ Ban giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cảm thấy yên lòng, họ vẫn âm thầm áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ án. Với quyết tâm không ngừng nghỉ của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Yên Bái và dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh và với sự phối hợp Viện khoa học hình sự và Cục hồ sơ nghiệp vụ, chân dung đối tượng nghi vấn được dựng. Đối tượng là Phạm Văn Dương (SN 1985, trú tại thôn Phạm, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình). Quá trình điều tra xác định: Tháng 11/2013, Dương bị Công an huyện Đông Hưng bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và bị Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng xử phạt 7 năm tù. Ngày 16/6/2013, Dương chuyển đến Trại giam Thanh Phong, Bộ Công an để thi hành án. Khoảng tháng 6/2018, Dương đã được giảm án, tha tù trước thời hạn về địa phương sinh sống. Sau khi về địa phương, đối tượng làm nghề lái xe ô tô chở hàng thuê. Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp ban chuyên án, phân công Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, xây dựng kế hoạch phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện khoa học hình sự và Công an tỉnh Thái Bình để điều tra, làm rõ hoạt động của Dương. Căn cứ kết quả điều tra xác minh, sáng 24/5/2018, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình áp giải và triệu tập đối tượng để làm rõ hành vi phạm tội. Từng nhiều lần ra tù, vào tội nên Dương có thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự phát hiện của cơ quan Công an. Đối tượng thường quanh co, chối cãi, không khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Dương đã phải khai nhận hành vi giết người. cướp tài sản, phù hợp với kết quả điều tra vụ án. Theo lời khai của Dương thì vào thời điểm xảy ra vụ án, Dương đang sinh sống tại phường Nguyễn Phúc, TP Yên Bái. Cũng vì thế, đối tượng nắm bắt được quy luật sinh hoạt của nạn nhân. Do thiếu tiền tiêu xài, đối tượng đã nảy ý định phạm tội. Khoảng 8h ngày 3/2/2008 (26 Tết âm lịch) biết ông Trung ở nhà một mình, Dương đi xe đến nhà nạn nhân, trước khi đi, đối tượng mang theo đoạn gậy gỗ dùng làm phương tiện gây án. Khi Dương đến nhà thì ông Trung đang ngồi uống nước tại bàn. Sau khi chào hỏi, đối tượng hỏi mua một chiếc nhẫn bạc nhưng khi đeo thử nhẫn không vừa tay. Dương bảo ông Trung sửa lại chiếc nhẫn... Khi nạn nhân đang ngồi trên ghế, cạnh bàn chế tác vàng bạc để sửa nhẫn thì Dương rút đoạn gậy gỗ đã mang theo từ trước đập vào phía sau đầu của ông Trung làm nạn nhân ngã xuống đất. Gây án xong, sợ bị phát hiện Dương đã chạy ra ngoài đóng cửa chính nhà nạn nhân và đi vào trong nhà. Lúc này, Dương thấy ông Trung đang bò lết ra khu vực để chiếc ti vi, đối tượng tiếp tục dùng gậy đập vào đầu của nạn nhân cho đến khi bất tỉnh. Sau đó, Dương dùng chiếc gậy, đập vào mặt kính của hai tủ đựng vàng rồi lấy vàng bỏ vào túi quần, đối tượng đi xe ô tô ra Yên Bái, vứt chiếc gậy xuống sông. Số vàng cướp được, đối tượng bán làm nhiều lần, được tổng số tiền gần 200 triệu đồng và sử dụng ăn chơi và ma túy hết số tiền trên. Với chứng cứ, tài liệu đã thu thập được, ngày 25/5/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giữ bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Dương về tội Giết người, cướp tài sản.

