Hiệu phó Bình Thuận đánh bạc: Những “con sâu làm rầu nồi canh”

Phó hiệu trưởng đánh bạc: Ngày 19/8, Công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, triệt phá tụ điểm đáng bạc trên địa bàn, xử lý tội "tổ chức đánh bạc" 2 sòng bạc với 15 đối tượng, lập biên bản xử phạt mỗi người 15 triệu đồng do vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19. Trong số đó có một Phó hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện. Hiệu trưởng nhà trường bị tố lạm thu: Tháng 7/2021 UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) đã chuyển vụ Hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền có dấu hiệu tham nhũng trong thu chi, quản lý tài chính cho cơ quan công an. Điều đáng nói, trong vụ việc này, Ban đại diện (BĐD) cha mẹ học sinh nhà trường còn có dấu hiệu không thực hiện trách nhiệm phối hợp trong giải quyết tố cáo.Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Phát ngôn thô tục, Phó hiệu trưởng bị mất chức: Ngày 9/6/2021, hiệu trưởng Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn đã miễn nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng đối với NSƯT Đức Hải sau phát ngôn với lời lẽ thô tục trên Facebook cá nhân của nghệ sĩ này đăng tải đầu tháng 2.





Hiệu trưởng “ém” tiền hỗ trợ học sinh hộ nghèo: Theo đơn tố cáo gửi đến Báo Lao động tháng 4/2021, nhiều khoản ủng hộ, hỗ trợ trường và các suất quà cho học sinh nghèo trường Tiểu học và THCS Xy (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã bị lãnh đạo trường ăn bớt. Ông Đoàn Minh Lộc - hiệu trưởng (người bị tố cáo) cũng đưa ra những lý do ""giữ tiền lại". Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thầy giáo xâm hại 4 nam sinh THCS: Tháng 3/2021, TAND huyện Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh) đã tuyên án Nguyễn Hoàng Nhựt (SN 1982, giáo viên trường THCS P.M) 7 năm tù cho các tội danh "Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Nhựt đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục với 4 học sinh của mình.

Thầy giáo bị tố "vòi tiền": Ngày 10/1/2021, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam đã kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Trọng Hùng - giảng viên Khoa Ngoại của trường vì có hành vi vi phạm quy định, quy chế của trường. Trước đó, đã có nhiều phản ánh của sinh viên liên quan đến việc ông Hùng có hành vi “vòi vĩnh”, nhận 40 triệu tiền của một số sinh viên Lào đang học tập tại trường.



