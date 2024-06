Hiện trường xe 4 chỗ lật ngửa sau khi gây tai nạn liên hoàn

Khoảng 18h tối ngày 07/6, một chiếc xe ô tô 4 chỗ do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển, di chuyển theo hướng Cầu Bãi Cháy đi Đại Yên thì bất ngờ mất lái. Chiếc xe ô tô 4 chỗ bất ngờ lao lên vỉa hè đâm liên tiếp vào các gốc cây cùng 2 xe ô tô khác đang đỗ trên vỉa hè. Sau khi va chạm liên tiếp, chiếc ô tô 4 chỗ lật ngửa trên QL 18 thuộc Khu Nam Ga Hạ Long, phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP Hạ Long đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân. Được biết, chiếc xe gây ra vụ tai nạn trên là dòng xe KIA MORNING (màu trắng), mang BKS 14A – 819.60. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, ngoài người đàn ông điều khiển ra trên xe còn có 2 cháu nhỏ đi cùng. Theo ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe gây tai nạn nằm ngửa trên đường, kính chắn trước, sau và 2 bên bị vỡ. Xe vẫn đang nổ máy, tuy nhiên trần xe đã bị biến dạng… Tại hiện trường, một tấm biển báo hiệu người đi bộ cũng bị đâm đổ. 2 cây xà cừ có đường kính khoảng 15cm bị nghiêng. 2 xe ô tô đỗ trên vỉa hè bị biến dạng phần đuôi gồm: Mercedes – Benz GLC200 đời mới, mang BKS: 14A – 589.58 và xe CRV mang BKS: 14 A – 270.83. Một cán bộ thuộc Đội CSGT số 2 (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết: “Vụ việc xảy ra khoảng lúc 18h, trong xe có 2 cháu nhỏ bị thương đã được đưa đi viện cấp cứu." Người đàn ông điều khiển chiếc ô tô 4 chỗ chỉ bị thương nhẹ nên ở lại hiện trường. Được biết, hai trẻ em đi cùng xe là cháu của người đàn ông này. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ. >>> Mời độc giả xem thêm video Ám ảnh hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng ở Quảng Nam:

