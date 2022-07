Hiện trường vụ hoả hoạn thiêu rụi khu nhà xưởng 250m2 ở Hà Nội

Tối ngày 5/7, vụ hỏa hoạn bùng phát tại nhà xưởng của Công ty Cổ phần Formach (cho Công ty Cổ phần Roson Việt Nam thuê). Khu vực cháy nằm trên đường Vĩnh Quỳnh, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Cùng thời điểm, ngọn lửa bùng phát sau đó bùng lên nhanh, khói đen bốc cao nghi ngút. Ngay sau khi nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP Hà Nội điều 1 xe chỉ huy 7 xe chuyên dụng của 3 đơn vị gồm Đội PCCC & CNCH thuộc PC07, Công an huyện Thanh Trì, Công an quận Hoàng Mai cùng hàng trăm cảnh sát đến hiện trường. Các vật dụng bên trong khu vực bị cháy là nguyên liệu dễ bắt lửa nên hỏa hoạn lan nhanh. Sau 30 phút, lực lượng chức năng đã cơ bản kiểm soát được vụ hỏa hoạn. Theo thống kê ban đầu, diện tích nhà xưởng bị cháy là khoảng 250m2. Không có thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>>Xem thêm video: Hà Nội: Cháy lớn bao trùm 3 cửa hàng cạnh đường điện 110 KV ở Nguyên Xiển. (Nguồn: TV24h).

