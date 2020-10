Hiện trường vụ cháy cửa hàng bán gas, 5 người bị mắc kẹt

Ngày 15/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, vụ cháy cửa hàng bán gas xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 14/10, xảy ra vụ cháy tại cơ sở kinh doanh gas số 169 đường Phan Xích, xã Tân Hội (huyện Đan Phượng, Hà Nội). Theo đó, vào khoảng thời gian trên một ngọn lửa bùng phát bao trùm cả cửa hàng. Thời điểm xảy ra cháy có 5 người bị mắc kẹt phía trong gồm 2 người lớn và 3 trẻ em. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố đã khẩn trương điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Công an quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm cùng các phương tiện chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu cứu nạn cứu hộ. Phát hiện 5 người đang bị mắc kẹt tại tầng 2, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã dùng thang tiếp cận tầng 2 kịp thời giải cứu người mắc kẹt. Sau nhiều nỗ lực, đến 22h, các lực lượng chức năng đã giải cứu thành công những người mặc kẹt bên trong bên trong và đưa đi cấp cứu. Sau 1 giờ đồng hồ, đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn, các bình gas được di chuyển ra phía ngoài không để ảnh hưởng đến đám cháy. Hiện nguyên nhân vụ cháy cửa hàng bán gas đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Cháy cửa hàng bách hóa, 3 người thiệt mạng ở TP.HCM. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

