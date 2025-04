Kinh ngạc robot “người tổng hợp” khoe 1.000 cơ bắp cuồn cuộn

Công ty Clone Robotics chia sẻ video mới giới thiệu robot hình người có hệ thống cơ, xương đầu tiên của họ, Protoclone. Đây là robot được mô tả có cấu trúc xương như khung của con người, có thể di chuyển tự nhiên bằng cách sử dụng cơ bắp nhân tạo Myofiber của Clone Robotics. Thay vì thiết kế chuyển động quanh cấu trúc cứng nhắc, Clone Robotics mô phỏng giải phẫu con người bằng cách sử dụng cơ bắp mềm vận hành bằng nước. Hệ thống xương, cơ và mạch giống hệt con người. Điều này cho phép cử động và đi lại theo cách chân thật hơn. Hệ thống cơ nhân tạo này, được giới thiệu vào năm 2021, có khả năng tạo ra lực ấn tượng. Theo Maginative, các cơ co lại trong vòng chưa đầy 50 mili giây và có thể tạo ra lực lên tới một kilôgam chỉ bằng ba gam vật liệu. Tính năng này cho phép robot thực hiện các chuyển động nhanh và hiệu quả, điều mà các robot khác không thể sánh kịp. Việc bơm hoặc rút nước ra khỏi các cơ Myofiber nhân tạo, dẫn theo sự co, duỗi qua đó vận hành các khớp một cách linh hoạt. Clone Robotics trước đó giới thiệu những bộ phận riêng lẻ, nổi bật trong đó là một cánh tay linh hoạt có thể thao tác chính xác với một con dao mổ.Protoclone được thiết kế có đến 1000 cơ nhân tạo như vậy. Hệ thống chất lỏng vận hành được đặt trong lồng ngực, và khung sườn bảo vệ bên ngoài không khác gì cơ thể người. Chính vì vậy, Clone Robotics không gọi nó là robot, mà gọi đây là "người sinh học". Thông qua hệ khung xương và cơ nhân tạo, và 500 cảm biến, Protoclone có hơn 200 bậc tự do 200 (khớp) chuyển động linh hoạt. Riêng phần thân trên của nó đã có 164 bậc tự do, bao gồm 26 bậc ở bàn tay, cổ tay và khuỷu tay, 20 bậc ở khớp vai cùng 6 bậc ở mỗi xương sống. Trong video giới thiệu, "người sinh học" này có thể thao tác, chuyển động tự nhiên như một người nội trợ, khác hoàn toàn với sự cứng nhắc mà các robot hình người thông thường của các hãng khác thể hiện. Một chức năng đặc biệt sáng tạo của Protoclone V1 là hệ thống làm mát tích hợp, mô phỏng mồ hôi của con người. Các hệ thống cơ học phức tạp tạo ra nhiệt, đặc biệt là khi sử dụng nhiều. Protoclone dùng hệ thống dẫn chất lỏng qua các vật liệu xốp trên bề mặt robot, nơi chất lỏng bốc hơi và tạo ra hiệu ứng làm mát - giống như mồ hôi của con người. Thay vì khuôn mặt chi tiết giống người, robot có thiết kế không có khuôn mặt với tấm che màu đen. Đây là giải pháp tránh hiệu ứng "Thung lũng kỳ lạ” gây cảm giác khó chịu hoặc thậm chí là ghê tởm mà mọi người có thể cảm thấy khi robot hình người hoặc hoạt hình máy tính trông rất giống con người. Các nhà sản xuất thường dùng cách này để tăng sự chấp nhận đối với robot. Để vận hành, "người sinh học" này đòi hỏi một hệ thống trí tuệ nhân tạo vô cùng phức tạp để điều phối, các thông số có được từ 500 cảm biến gồm có 4 camera chiều sâu hỗ trợ thị giác, 70 cảm biến quán tính để cảm nhận chuyển động khớp và 320 cảm biến áp suất cho phản hồi lực cơ bắp.



Hiện tại, Clone Robotics vẫn chưa hoàn thiện được hệ thống AI điều khiển này. Chính vì vậy, trong video thực tế Protoclone vẫn còn phải được giữ đứng bằng các dây treo. Công ty vẫn cam kết sẽ cải thiện khả năng của nó, họ cũng đang tìm kiếm các đối tác thương mại đặt trước để huy động các nguồn lực để hoàn thiện Protoclone.

Mời độc giả xem thêm video "Người sinh học Protoclone với khung xương và 1000 cơ bắp".





Công ty Clone Robotics chia sẻ video mới giới thiệu robot hình người có hệ thống cơ, xương đầu tiên của họ, Protoclone. Đây là robot được mô tả có cấu trúc xương như khung của con người, có thể di chuyển tự nhiên bằng cách sử dụng cơ bắp nhân tạo Myofiber của Clone Robotics. Thay vì thiết kế chuyển động quanh cấu trúc cứng nhắc, Clone Robotics mô phỏng giải phẫu con người bằng cách sử dụng cơ bắp mềm vận hành bằng nước. Hệ thống xương, cơ và mạch giống hệt con người. Điều này cho phép cử động và đi lại theo cách chân thật hơn. Hệ thống cơ nhân tạo này, được giới thiệu vào năm 2021, có khả năng tạo ra lực ấn tượng. Theo Maginative, các cơ co lại trong vòng chưa đầy 50 mili giây và có thể tạo ra lực lên tới một kilôgam chỉ bằng ba gam vật liệu. Tính năng này cho phép robot thực hiện các chuyển động nhanh và hiệu quả, điều mà các robot khác không thể sánh kịp. Việc bơm hoặc rút nước ra khỏi các cơ Myofiber nhân tạo, dẫn theo sự co, duỗi qua đó vận hành các khớp một cách linh hoạt. Clone Robotics trước đó giới thiệu những bộ phận riêng lẻ, nổi bật trong đó là một cánh tay linh hoạt có thể thao tác chính xác với một con dao mổ. Protoclone được thiết kế có đến 1000 cơ nhân tạo như vậy. Hệ thống chất lỏng vận hành được đặt trong lồng ngực, và khung sườn bảo vệ bên ngoài không khác gì cơ thể người. Chính vì vậy, Clone Robotics không gọi nó là robot, mà gọi đây là "người sinh học". Thông qua hệ khung xương và cơ nhân tạo, và 500 cảm biến, Protoclone có hơn 200 bậc tự do 200 (khớp) chuyển động linh hoạt. Riêng phần thân trên của nó đã có 164 bậc tự do, bao gồm 26 bậc ở bàn tay, cổ tay và khuỷu tay, 20 bậc ở khớp vai cùng 6 bậc ở mỗi xương sống. Trong video giới thiệu, "người sinh học" này có thể thao tác, chuyển động tự nhiên như một người nội trợ, khác hoàn toàn với sự cứng nhắc mà các robot hình người thông thường của các hãng khác thể hiện. Một chức năng đặc biệt sáng tạo của Protoclone V1 là hệ thống làm mát tích hợp, mô phỏng mồ hôi của con người. Các hệ thống cơ học phức tạp tạo ra nhiệt, đặc biệt là khi sử dụng nhiều. Protoclone dùng hệ thống dẫn chất lỏng qua các vật liệu xốp trên bề mặt robot, nơi chất lỏng bốc hơi và tạo ra hiệu ứng làm mát - giống như mồ hôi của con người. Thay vì khuôn mặt chi tiết giống người, robot có thiết kế không có khuôn mặt với tấm che màu đen. Đây là giải pháp tránh hiệu ứng "Thung lũng kỳ lạ” gây cảm giác khó chịu hoặc thậm chí là ghê tởm mà mọi người có thể cảm thấy khi robot hình người hoặc hoạt hình máy tính trông rất giống con người. Các nhà sản xuất thường dùng cách này để tăng sự chấp nhận đối với robot. Để vận hành, "người sinh học" này đòi hỏi một hệ thống trí tuệ nhân tạo vô cùng phức tạp để điều phối, các thông số có được từ 500 cảm biến gồm có 4 camera chiều sâu hỗ trợ thị giác, 70 cảm biến quán tính để cảm nhận chuyển động khớp và 320 cảm biến áp suất cho phản hồi lực cơ bắp.



Hiện tại, Clone Robotics vẫn chưa hoàn thiện được hệ thống AI điều khiển này. Chính vì vậy, trong video thực tế Protoclone vẫn còn phải được giữ đứng bằng các dây treo. Công ty vẫn cam kết sẽ cải thiện khả năng của nó, họ cũng đang tìm kiếm các đối tác thương mại đặt trước để huy động các nguồn lực để hoàn thiện Protoclone.

Mời độc giả xem thêm video "Người sinh học Protoclone với khung xương và 1000 cơ bắp".