Hành trình phá án:18 ngày truy tìm hung thủ giở trò đồi bại với nạn nhân

Theo hồ sơ vụ án, ngày 22/1/2017, người dân phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên phát hiện vụ án “Giết người, cướp tài sản và hiếp dâm”

xảy ra tại một ngôi nhà trên địa bàn. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị V.A (chủ nhà) và con trai là Trần Văn V. Trực tiếp nhìn thấy những vết máu trên người nạn nhân ngay trên giường ngủ và hiện trường bị xáo trộn, nhân chứng vụ án lập tức trình báo cơ quan công an. Do vụ án xảy ra ở thời điểm giáp Tết Nguyên đán và xác định là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường và đưa mẹ con nạn nhân cấp cứu. Tại hiện trường, nhiều vết máu loang lổ ở trên giường, mặt sàn nhà. Tủ quần áo bị xới tung. Lúc này, cơ quan điều tra xác định ban đầu có dấu hiệu cướp, hiếp, giết nạn nhân. Nhiều vật chứng cũng đã được tìm thấy tại hiện trường. Đặc biệt, ngay dưới giường của nạn nhân có chiếc quần lót đã bị lột ngược. Ngoài ra, chiếc choòng sắt nghi là hung khí gây ra vụ án cũng đã được tìm thấy ngay tại hiện trường. Nghi phạm cũng đã cướp đi một nhẫn vàng tây, 1 điện thoại di động và khoảng 2,7 triệu đồng của nạn nhân. Thông qua người thân, bạn bè và người dân, cơ quan công an tập trung khai thác các mối quan hệ của nạn nhân để truy tìm hung thủ. Lúc này, cơ quan điều tra đặt ra giả thiết có thể nạn nhân là phụ nữ có nhiều mối quan hệ với nhiều người hoặc lợi dụng thời điểm giáp Tết, các đối tượng trộm cắp, nghiện ma túy ra tay sát hại. Nhiều mũi công tác của cơ quan công an tỏa đi nhiều nơi để làm rõ các bằng chứng. Trong đó, rà soát các đối tượng tình nghi trên địa bàn, tập trung các đối tượng trộm cướp, nghiện ma túy; xác định tất cả các mẫu ADN; rà soát lại lịch trình của nghi phạm; tập trung truy tìm lần manh mối từ vật chứng... Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện có một chiếc áo len nam giới với nhiều dấu vết nghi vấn như vết máu. Lúc này, công an đã in chiếc áo này để rà soát với người dân nhằm tìm ra chủ nhân, mở ra một hướng điều tra mới. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát động thông tin từ quần chúng nhân dân và xác định được chủ nhân của chiếc áo len. Ban đầu, người chủ nhân của chiếc áo này tỏ ra lo lắng, đáng ngờ. Tuy nhiên, sau qua trình đầu tranh, kết quả ADN lại không trùng hợp với các dấu vết ở hiện trường. Các mũi trinh sát tiếp tục lại tỏa đi khắp nơi để xác định chiếc điện thoại, nhẫn vàng của nạn nhân đang ở đâu. Lúc này, một tia hy vọng lóe lên khi tin báo về đã xác định được chiếc điện thoại của nạn nhân thường xuyên được sử dụng trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Ngay lập tức, một tổ công tác xuất phát về Nam Định. Qua rà soát, cơ quan điều tra xác định được đối tương nghi vấn là Đới Văn Quảng (26 tuổi, trú tại thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng). Quảng từng đi bộ đội và đóng quân gần nhà nạn nhân. Tuy nhiên, thời điểm này Quảng đã vắng mặt tại địa phương. Nhận định Quảng là nghi phạm trực tiếp của vụ án. Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức vây bắt. Trưa 9/2/2017, đúng 18 ngày kể từ khi vụ án xảy ra, các trinh sát đã bắt giữ được Đới Văn Quảng khi hắn vừa xuống xe bus để về nhà. Tại cơ quan công an, Đới Văn Quảng khai nhận: Trưa ngày 21/1/2017, Quảng từ tỉnh Long An về Nam Định và nảy sinh ý định lên thăm đơn vị cũ (nơi Quảng tham gia nghĩa vụ quân sự từ năm 2010-2011). Khoảng 19h cùng ngày, Quảng xuống xe khánh tại ngã ba Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Sau đó, Quảng bắt taxi vào đơn vị cũ chơi nhưng đơn vị đóng cửa Quảng tiếp tục đi vào nhà người quen (từ năm 2011) nhưng không gặp. Trên đường đi ra, Đới Văn Quảng nhìn thấy ra hai mẹ con chị VA ở khu vực vắng Quảng đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của chị VA. Quảng đi ra khu vực ngã ba gần nhà chị VA chờ đến đêm để thực hiện hành vi phạm tội. Khoảng 23h cùng ngày, Quảng đi đến nhà chị VA, thấy xung quanh vắng, không có người qua lại, y dùng thanh gỗ cạy cửa, đột nhập vào nhà chị VA, lục soát tài sản, lấy được một chiếc nhẫn vàng, 1 điện thoại di động và hơn 2 triệu đồng. Khi đang đóng cửa tủ để tẩu thoát thì bị chị VA phát hiện, truy hô, y liền dùng chòong sắt (thanh kim loại hình trụ, dài 50cm, có một đầu vát nhọn và một đầu vuông) đập liên tiếp vào đầu chị VA, làm chị VA bất động. Cùng lúc cháu V thức, Quảng tiếp tục dùng chòong đập liên tiếp cháu V 3 nhát. Khi thấy cả hai bất động, Quảng đã thực hiện hành vi đồi bại với chị VA, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường... Đới Văn Quảng là đối tượng chưa có tiền án, tiền sự, không có nghề nghiệp ổn định. TAND tỉnh Thái Nguyên đã tuyên Đới Văn Quảng 20 năm tù về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản và 6 năm tù về tội Hiếp dâm. Tổng hình phạt bị cáo phải nhận là 30 năm tù giam. Video: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang

