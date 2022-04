Hành trình phá án: Vạch mặt 2 kẻ sát nhân nhờ... sợi tóc

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9h sáng 11/8/2012, một người cháu của vợ chồng ông Nguyễn Đức Ứng (SN 1932, trú tại tổ 6, phường Pom Hán, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai có sang nhà ông bà mình chơi. Khi bước vào trong, người cháu này đã vô cùng bàng hoàng khi thấy ông Ứng nằm chết trong vũng máu ngay trên nền nhà, vợ của ông là bà Nguyễn Thị Bích cũng bất tỉnh nhân sự với nhiều vết thương ở vùng cổ, mặt, ngực. Hô hoán người dân xung quanh đến ứng cứu và nhanh chóng báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý dù người cháu của ông Ứng vẫn đang trong tình trạng vô cùng hoảng loạn. Thông tin này sau đó đã được thông báo cho cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Bà Bích nhờ việc được cấp cứu kịp thời đã giữ được tính mạng nhưng mang thương tật lên đến 73%. Quá trình kiểm tra hiện trường cho thấy, đồ đạc trong nhà ông Ứng đã bị xáo trộn rất nhiều, có dấu hiệu của việc bị xâm phạm. Tiếp theo đó, quá trình lấy thông tin từ nạn nhân cho thấy, một số các tài sản giá trị trong nhà đã bị mất, vì vậy, Cơ quan Công an đã có đủ cơ sở để đưa ra nhận định đây là một vụ giết người, cướp của có chủ đích. Một điều khá may mắn là bà Bích vẫn còn sống nên đã cung cấp cho cơ quan Công an rất nhiều thông tin có giá trị. Theo lời khai báo của nạn nhân thì buổi sáng xảy ra án mạng, hai vợ chồng bà sau khi thức giấc, ăn sáng thì bất ngờ có hai thanh niên lạ mặt đột nhập. Ngay khi hai đối tượng này đột nhập vào nhà chúng đã dùng dao tấn công ông Ứng cho đến khi tử vong, tiếp đó chúng xả dao chém bà Bích. Tuy nhiên, thấy nạn nân đã gục hẳn, không cử động nên chúng không ra tay nữa mà lục soát đồ đạc trong nhà. Vì bị tấn công quá bất ngờ nên gia đình ông Ứng không kịp hô hoán người dân xung quanh đến ứng cứu. Theo lời miêu tả thì hung thủ là hai thanh niên có tuổi đời còn rất trẻ và là người lạ mặt. Ngoài việc nói sơ qua một số nét của hung thủ, nạn nhân hoàn toàn không thể miêu tả một cách chính xác dung mạo hay những đặc điểm nhân dạng quan trọng. Nắm được thông tin vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cao đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng nhập cuộc để điều tra và khẩn trương bắt đối tượng. Tuy nhiên, công tác điều tra đã phải đối diện với rất nhiều khó khăn khi mà thông tin nhân chứng rất mờ nhạt, không có nguồn tin cơ sở chuẩn xác. Trước tình hình này, Phòng PC45 đã kết hợp với nhiều lực lượng khác để sớm xác định được danh tính hung thủ. Tiến hành khoanh vùng hàng loạt đối tượng hình sự trên địa phương, thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân về việc có phát hiện được kẻ lạ mặt nào xuất hiện gần khu vực hiện trường trong ngày xảy ra vụ án hay không, bên cạnh đó, lực lượng điều tra cũng tích cực áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm theo nhiều hướng khác nhau. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã xác định được hàng loạt các nghi phạm nghi vấn. Tuy nhiên, khi tiến hành rà soát, tiến hành xác minh thì tất cả các đối tượng này đều có bằng chứng ngoại phạm. Ròng rã trong gần hai năm từ khi án mạng xảy ra, lực lượng điều tra kiên trì rà soát mở rộng nhiều địa bàn khác nhau. Các trinh sát âm thầm mở rộng địa bàn rà soát sang các huyện thị khác nhau để có thể sớm tìm ra kẻ tình nghi. Tuy nhiên, gần 2 năm sau ngày vụ án xảy ra, manh mối vẫn còn là một điều bí ẩn, công tác điều tra gần như không thu được kết quả nào khả quan. Trên cơ sở mở rộng ra hàng loạt các địa phương khác, đến cuối tháng 4/2014, Công an tỉnh Lào Cai đã nắm được danh tính hai nghi phạm số một là Hoàng Văn Khuê, sinh ngày 5/5/1991, trú tại thôn Tân Tiến, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng và Phạm Thanh Dương, sinh ngày 28/6/1995, trú tại khu phố III, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng. Cơ sở để cơ quan điều tra đưa hai đối tượng này vào diện tình nghi là có nguồn thông tin cho biết chúng đã có mặt ở gần hiện trường vào ngày gây án. Bên cạnh đó, cơ sở điều tra cũng cho biết, Khuê và Dương có liên quan đến một số tài sản được cho là của gia đình ông Ứng mà chúng đã cướp đi và được đưa đi tiêu thụ. Tuy nhiên, để đưa ra quyết định bắt giữ, Công an tỉnh Lào Cai vẫn cần thêm một số các bằng chứng, tài liệu khác để có thể củng cố được hồ sơ. Trên nguyên tắc không bắt nhầm, bắt là phải có căn cứ, lực lượng điều tra tiếp tục tiến hành thu thập những thông tin liên quan đến hai đối tượng này để tiến hành rà soát. Đến đầu tháng 5/2014, Cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở để chứng minh việc Khuê và Dương là hung thủ đã gây ra vụ giết người, cướp của tại nhà ông Ứng. Tiến hành bắt giữ hai đối tượng này về trụ sở để đấu tranh mở rộng, bước đầu cả hai đều khăng khăng chối tội và khẳng định không có liên quan đến án mạng kia. Tuy nhiên, qua đấu tranh với đối tượng trước những bằng chứng không thể chối cãi được, trong đó có việc lấy mẫu tóc và da để xét nghiệm ADN, Khuê và Dương biết mình không thể thoát tội nên thừa nhận toàn bộ hành vi giết vợ chồng ông Ứng, cướp tài sản. Lời khai của hai đối tượng này cho thấy, vì thiếu tiền tiêu xài nên chúng đã rủ nhau đi từ huyện Bảo Thắng lên TP Lào Cai với mục đích sẽ trộm cắp tài sản. Khi đi qua nhà ông Ứng, thấy trong nhà chỉ có hai ông bà già nên chúng đã vào trong hòng trộm cắp. Tuy nhiên, do bị phát hiện nên Khuê và Dương đã tấn công rồi sát hại ông Ứng và chém trọng thương bà Bích, lục soát rồi cướp đi một số tài sản có giá trị. Sau khi gây án, cả Khuê và Dương đều về nhà và không gây ra bất kỳ vụ việc nào. Cả hai tên sát nhân này đều có những thủ đoạn che giấu tội ác rất tinh vi khiến cho công tác điều tra gặp vô vàn khó khăn. Tưởng rằng sau hai năm vụ án đã bị chôn vùi, Dương và Khuê đã lọt tội nhưng cuối cùng chúng vẫn bị bắt giữ. Tưởng rằng sau hai năm vụ án đã bị chôn vùi, Dương và Khuê đã lọt tội nhưng cuối cùng chúng vẫn bị bắt giữ. “Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt”, hai kẻ thủ ác cuối cùng cũng đã nhận được sự trừng trị đích đáng của pháp luật. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.

