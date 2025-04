Thiên An hé lộ bộ ảnh sinh nhật 4 tuổi của bé Sol

Sau nhiều sóng gió, Thiên An hiện tại có cuộc sống bình yên bên cạnh con gái, cô nàng thường chia sẻ những hình ảnh bình dị bên cạnh bé Sol lên trang cá nhân. Mới đây, nữ diễn viên Thiên An đã chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh mừng sinh nhật lần thứ 4 của con gái Sol, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong bài đăng, Thiên An bày tỏ tình cảm dành cho con gái: "Mừng Sol sinh nhật 4 tuổi. Cảm ơn con đã đến bên và đồng hành cùng mẹ. Yêu thương con thật nhiều. Chúc con an yên và hạnh phúc. Mong mọi thứ sẽ luôn nhẹ nhàng và suôn sẻ trên con đường lớn khôn của con." Bộ ảnh được thực hiện trong studio, ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu và tự nhiên của bé Sol trong trang phục dễ thương. Những khoảnh khắc bé Sol cười tươi, tạo dáng hồn nhiên đều khiến người xem tan chảy. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè và đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bé Sol, khen ngợi cô bé đáng yêu và bụ bẫm. Trên trang cá nhân, Thiên An thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường bên con gái, cho thấy sự gắn kết và tình yêu thương giữa hai mẹ con. Thiên An sinh năm 1998 tại Bình Dương, từng theo học đại học ở TP.HCM. Cô được biết đến qua các MV như "Sóng gió", "Bạc phận", "Sao em vô tình" và "Hoa vô sắc" khi đóng cặp cùng ca sĩ Jack. Sau khi chia tay, Thiên An hiện một mình nuôi dưỡng bé Sol và khẳng định không còn liên hệ với gia đình Jack. Dù trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống cá nhân, nữ diễn viên vẫn luôn giữ tinh thần tích cực, tập trung vào công việc và dành toàn bộ tình yêu thương để chăm sóc con gái Sol.

