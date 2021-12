Hành trình phá án: Giết thím dâu và hàng xóm rồi đốt phi tang

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 29/9/2007, người dân xã cù lao Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp chợt tỉnh giấc bởi đám cháy dữ dội phát ra từ căn nhà của bà Đoàn Thị Cà Tha (SN 1964), ở ấp Đông Hòa. Lửa cháy rừng rực bốc cao, nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Mọi người trong xóm hò nhau cùng nhau tạt nước dập lửa. Tuy nhiên, do lửa bén quá nhanh, chỉ sau thời gian ngắn, ngôi nhà nằm biệt lập với khu dân cư bị thiêu rụi hoàn toàn... Sau khi lửa dần lụi tàn, tiếp cận hiện trường cháy, người dân tá hỏa phát hiện hai thi thể bị cháy đen nằm cạnh nhau, tay chân co quắp... nên vội trình báo đến Công an sở tại. Từ tin báo, lực lượng Công an TP Cao Lãnh cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp đã nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và ghi lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. Nạn nhân nữ nhanh chóng được xác định chính là bà Đoàn Thị Cà Tha, chủ ngôi nhà. Lúc đầu lực lượng điều tra đặt ra giả thiết, có thể đây là vụ án động cơ là quan hệ tình ái. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ và vận động quần chúng cung cấp thông tin, danh tính của nạn nhân nam được xác định là ông Đặng Văn Đúng (SN 1972), ngụ cùng ấp Đông Hòa, xã Tân Thuận Đông. Cũng theo thông tin xác minh, Đúng trước đây có quan hệ tình cảm với nạn nhân Cà Tha... Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, cả hai nạn nhân có nhiều vết thương trên cơ thể trước thời điểm vụ cháy xảy ra. Thượng tá Nguyễn Quốc Hải cho biết, nạn nhân nữ được xác định tử vong do ngạt thở trước khi xảy ra vụ cháy. Nạn nhân nam có vết đâm thủng gan và một vết thương ở đầu... Cạnh thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng tìm thấy, thu giữ nhiều tang vật, cùng các loại hung khí như dao, búa. Đáng chú ý, chiếc tủ bên trong nhà nạn nhân có dấu hiệu cạy phá, nhiều tài sản của bà Cà Tha đã “không cánh mà bay”. Vụ cháy đã tiêu hủy nhiều chứng cứ và dấu vết tại hiện trường, nhưng từ những dấu vết thu được, cơ quan điều tra đã loại bỏ giả thiết ban đầu. Việc đốt nhà nạn nhân chỉ là tạo hiện trường giả để hung thủ đánh lừa cơ quan điều tra hòng thoát tội. Nhận định vụ cháy có dấu hiệu tội phạm hình sự giết người, cướp tài sản, đốt xác phi tang nên Công an tỉnh Đồng Tháp đã xác lập chuyên án đấu tranh, phá án. Trước những tình tiết mờ nhạt của vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quay trở lại khoanh vùng các đối tượng có mối liên hệ với nạn nhân trên địa bàn ấp Đông Hòa, xã Tân Thuận Đông. Câu hỏi đặt ra, hung thủ là ai? Vì lý do gì lại đang tâm ra tay sát hại cùng một lúc hai nạn nhân? Thủ phạm được nhận định là người quen hoặc người thân của nạn nhân vì cửa chính không có dấu vết cạy phá. Hàng xóm cho biết, nhà chị Cà Tha có một con chó rất hung dữ nhưng cả đêm hôm xảy ra vụ hỏa hoạn không ai nghe thấy tiếng chó sủa. Điều này càng khẳng định giả thiết hung thủ là người thường xuyên ra vào ngôi nhà này. Từ thông tin khám nghiệm hiện trường, chất dẫn cháy là xăng dầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã điều các trinh sát xác định xem trước thời điểm vụ cháy có đối tượng nào đi mua loại hàng này với số lượng lớn hay không. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Hoàng Liệt (SN 1983), ngụ ấp Đông Hòa, xã Tân Thuận Đông là đối tượng nổi lên hàng đầu, có nhiều nghi vấn và Liệt là cháu ngoại của nạn nhân Cà Tha. Liệt gọi chị Cà Tha là thím dâu. Tuy nhiên, Liệt đã bỏ lại vợ con và “biến mất” khỏi địa phương. Theo Công an, lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ thì đối tượng Liệt có đến xem. Ngay sau đó, Liệt mượn chiếc xuồng nhỏ của người hàng xóm bơi sang sông lớn nói là “đi trị bệnh đau lưng” nhưng không thấy về... Cùng lúc, trinh sát báo về, tại một điểm bán xăng dầu có người xác nhận trước hôm xảy ra vụ cháy, Liệt có đến mua năm lít xăng... Việc Liệt bỏ trốn khỏi địa phương là đã có sự chuẩn bị từ trước, vì vậy sự truy tìm hắn lúc này chẳng khác nào “mò kim đáy bể”. Các trinh sát xác định, nếu không nhanh chóng tìm ra hung thủ sẽ khiến hắn có cơ hội tẩu thoát và vụ án đi vào bế tắc. Rà soát đoạn sông theo hướng hung thủ tẩu thoát khoảng ba cây số, các trinh sát phát hiện chiếc xuồng vô chủ. Công an xác định chiếc xuồng hung thủ mượn để bỏ trốn. Như vậy, hướng đi của hung thủ đã được xác định là hắn bỏ đường sông để đi đường bộ. Tại đây, Liệt thuê xe ôm chở về hướng thị xã Sa Đéc và bán vàng ở một cửa hàng ở chợ Mương Điều. Tuy nhiên, đến ngã ba khu công nghiệp thị xã Sa Đéc thì mất dấu... Sau nhiều công sức rà soát các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thị xã Sa Đéc, các trinh sát thu được thông tin, có đối tượng đặc điểm nhận dạng giống Nguyễn Hoàng Liệt ở một nhà nghỉ. Các trinh sát nhanh chóng tiếp cận hiện trường nhưng Liệt vừa trả phòng. Chủ nhà nghỉ cho hay, Liệt đi cùng một cô gái. Ban chuyên án nhận định, phải xác định ngay cô gái đi cùng Liệt là ai. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định nhân thân của cô gái. Cô gái đó tên là Diễm, là tiếp viên của một quán bia ôm và có quan hệ tình cảm với Liệt. Các trinh sát đã lên một kịch bản, vận động Diễm phối hợp... Như vậy, chỉ sau vài ngày gây án, ngày 5/10/2007, các trinh sát đã bắt giữ Liệt khi đối tượng đang lẩn trốn tại thị xã Sa Đéc (nay là TP Sa Đéc), tỉnh Đồng Tháp, nơi đây cách hiện trường gây án khoảng 30 km. Tại cơ quan điều tra, Liệt khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kẻ thủ ác cho biết, nạn nhân Cà Tha là thím dâu. Do gần nhà, Liệt biết rõ quy luật sống của bà Tha nên nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Khoảng 18h ngày 28/9/2007, Liệt đến nhà bà Cà Tha đưa 32.000 đồng nhờ bà mua thực phẩm cho gia đình để lo bữa ăn ngày hôm sau. Khoảng một giờ sau, Liệt quay lại nhà bà Tha dựng chuyện nói dối rằng có mướn đất của ông Nguyễn Văn Phích, gần nhà Liệt, để canh tác nhưng không có tiền nên hỏi mượn bà Tha 4 chỉ vàng để trả tiền mướn đất. Ý định thăm dò tài sản của bà Tha đã có kết quả khi bà hứa sáng ngày mai sẽ cho Liệt mượn vàng. Liệt biết bà Tha có vàng, ý định giết người cướp tài sản đã nảy sinh trong đầu y. Và, ngay lập tức Liệt đã bóp cổ nạn nhân. Khi nạn nhân chết, Liệt bắt đầu cạy tủ để lấy tài sản thì nghe tiếng động. Liệt nhìn ra ngoài cửa thấy ông Đặng Văn Đúng, người cùng xóm, từ ngoài đi vào. Sợ bị ông Đúng phát hiện vụ việc, Liệt cầm con mác núp cạnh vách cửa. Khi ông Đúng bước vào thì bị Liệt cầm mác đâm thẳng vào ngực. Dù bị trọng thương nhưng ông Đúng cố vùng vẫy giằng co để chạy thoát thân. Liệt lấy cây búa có sẵn trong góc nhà đập nhiều nhát vào đầu và lấy mác đâm khiến ông Đúng chết ngay tại chỗ. Tên giết người máu lạnh bắt đầu tính đến chuyện dựng hiện trường giả nhằm qua mặt cơ quan điều tra. Hắn lôi xác ông Đúng đến gần xác của bà Tha và cởi hết y phục của bà Tha, để mặt ông Đúng úp trên ngực bà Tha nhằm tạo ra án mạng vì tình giữa hai người. Ngụy tạo hiện trường xong, Liệt bỏ về nhà mình và kể lại chuyện với vợ là Trần Thị Cẩm Diên. Khoảng 15 phút sau, Liệt lấy tiền đi mua xăng sau đó trở lại hiện trường lấy củi nhà bà Tha chất lên hai xác nạn nhân và tìm tài sản. Hắn cạy tủ và tìm nhiều nơi trong nhà lấy đi 1 sợi dây chuyền 18k, 1 sợi dây chuyền 24k, 350.000 đồng tiền mặt và đôi hoa tai bằng vàng 18k bà Tha đang đeo. Khoảng gần 24h cùng ngày, Liệt châm lửa đốt hai xác nạn nhân... Khi gia đình hai nạn nhân tổ chức đám tang, Liệt cũng qua phúng điếu rồi sau đó tìm đường bỏ trốn đến thị xã Sa Đéc. Tại đây, tên giết người đã bán tài sản ăn chơi như công tử và làm quen, cặp bồ với một tiếp viên quán bia ôm tên Diễm (quê Kiên Giang) rồi dẫn cô bồ nhí này đi du hí ở nhiều nơi tại TPHCM. Đến ngày 5/10/2007, Liệt và Diễm trở về thị xã Sa Đéc, tiếp tục bán số vàng còn lại để cùng nhau về Kiên Giang, ra mắt "cha mẹ vợ" thì bị bắt. Ngày 5/1/2009, hơn một năm sau ngày tòa tuyên án, Thi hành án tỉnh Đồng Tháp đã thi hành án tử hình đối với Nguyễn Hoàng Liệt. Cuối cùng, kẻ cướp của, giết người đốt xác đã phải nhận hình phạt đích đáng với tội ác mà hắn gây ra.

