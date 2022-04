Hành trình phá án: Giải mã cái chết bí ẩn của vợ chồng chủ tiệm cầm đồ

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9h sáng 1/6/2014, người dân đội 3, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa phát hiện 2 vợ chồng anh Lê Sỹ Thưởng (SN 1966) và vợ là Lê Thị Loan (SN 1967) là chủ hiệu cầm đồ nằm chết tại nhà trong tình trạng bị chém nhiều nhát vào khắp cơ thể. Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa và khám nghiệm hiện trường. Vụ việc cũng đã thu hút sự hiếu kì của người dân nên cũng đã ảnh hướng đến việc lưu thông giao thông trên tuyến QL 47, đoạn qua ngôi nhà của nạn nhân. Tài sản bị lấy đi gồm 2 chiếc điện thoại di động, hơn 2 triệu đồng, chiếc két sắt bị kéo ra khỏi vị trí ban đầu nhưng đã bị bỏ lại. Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng phát hiện trong giấy tờ cầm đồ của nạn nhân có kê biên một chiếc xe máy đứng tên Nguyễn Văn Hải(SN 1984, trú tại thôn 3, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn). Từ kết quả khám nghiệm hiện trường của vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có đủ tài liệu, chứng cứ xác định đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản này là Nguyễn Văn Hải. Đây là đối tượng lao động tự do, chuyên bài bạc. Sau khi gây án, đối tượng đã tìm cách bỏ trốn khỏi địa phương, đến 15h ngày 1/6/2014, Hải bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang ngồi trên xe khách. Tại cơ quan Công an, Hải đã khai nhận gây ra vụ án được biệt nghiêm trọng này. Theo đó, khoảng 20h ngày 31/5/2014, Hải đến nhà vợ chồng ông Lê Sỹ Thưởng (SN 1966) và bà Lê Thị Loan (SN 1967, ngụ thôn 3, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm nghề cầm đồ để cầm cố chiếc xe máy lấy 10 triệu đồng để đi đánh bạc. Sau khi thua hết 10 triệu đồng, Hải tiếp tục vay thêm 20 triệu đồng tại sới bạc để chơi tiếp. Tuy nhiên, đến khoảng 23h30 phút cùng ngày, Hải bị thua hết. Do tiếc số tiền đánh bạc bị thua, lại đang còn nợ khoảng 40 triệu đồng nên Hải nảy sinh ý định đến nhà ông Thưởng để cướp tài sản. Khoảng 3h30 phút ngày 1/6/2014, Hải đi xuống bếp lấy 1 con dao giấu vào trong người rồi đi bộ sang nhà em trai (cùng mẹ khác cha) là Nguyễn Xuân Hà nhờ chở đi lấy xe máy. Khi Hà chở Hải đến bãi đất trống bên cạnh nhà ông Thưởng, Hải gọi điện cho ông Thưởng mở cửa rồi bảo Hà đi về. Khi ông Thưởng ra mở cửa, Hải xin ông Thưởng trả xe, còn tiền sẽ lo sau và bị từ chối. Giữa hai bên đã xảy ra cãi nhau. Tại đây, Hải rút dao thủ sẵn trong người đâm tới tấp nhiều nhát vào người ông khiến ông gục xuống. Lúc này, bà Loan (vợ ông Thưởng) đang ở trong buồng thấy vậy đã chạy ra can ngăn. Nhưng trong cơn cuồng sát, Hải đã đâm nhiều nhát khiến bà Loan chết ngay tại chỗ. Sau khi đâm chết hai vợ chồng ông Thưởng, hung thủ đi vào trong buồng lục soát và lấy đi 2 chiếc điện thoại di động cùng 2 triệu đồng trong túi quần ông Thưởng rồi rời khỏi hiện trường. Ra ngoài, Hải gặp Hà vẫn chưa về nên tiếp tục lên xe Hà chở đi. Trên đường về, Hải đập nát 2 điện thoại di động vừa cướp và vứt hung khí để phi tang. Khi Hải về nhà tắm rửa để xóa vết máu, Nguyễn Thị Hiền (vợ Hải) đã nhìn thấy và biết toàn bộ sự việc và có khuyên Hải ra đầu thú nhưng Hải không đồng ý và bảo vợ gọi Nguyễn Tài Hoàng chở đi trốn. Đến 10h50 ngày 2/6/2014, Hải bị bắt tại địa bàn huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hoá) khi đang trên đường trốn vào Nam. Trước những tội ác của Nguyễn Văn Hải, ngày 27/10/2014, tại Thanh Hóa, TAND cấp cao tại Hà Nội vẫn giữ y án sơ thẩm “Tử hình” đối với Nguyễn Văn Hải; 18 tháng tù giam đối với Nguyễn Xuân Hà (SN 1994) và 12 tháng tù đối với Nguyễn Thị Hiền (SN 1987) và Nguyễn Tài Hoàng (SN 1991, cùng trú tại xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn) về tội “Che giấu tội phạm”. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.

