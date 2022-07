Hành trình phá án: "Con nhang" đặt mìn mưu sát sư trụ trì

Theo hồ sư vụ án, khoảng 23h đêm 25/1/2012, khi người dân thôn Ngô Xá, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đang trìm vào trong giấc ngủ thì một tiếng nổ vang trời tại cửa nhà Tam Bảo thuộc chùa Ngô Xá, ngôi chùa có di tích lịch sử quốc gia trên 100 năm tuổi. Vụ nổ như xé toạch màn đêm, rụng động cả một vùng quê yên tĩnh của huyện Kim Động. Người dân đổ đến chùa rất đông, ai cũng bức xúc về hành động của những kẻ phá hoại ngôi chùa cổ có tuổi đời hàng trăm năm tuổi và cũng là nơi để mọi người dân được hướng đến làm những điều thiện ích trong cuộc sống. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kim Động đã nhanh chóng có mặt tại chùa Ngô Xá để bảo vệ hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng để phục vụ cho công tác điều tra. Xác định tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Kim Động đã xin chỉ đạo của Ban Giám đốc tỉnh Hưng Yên để xác lập chuyên án với bí số TS05 do đại tá Nguyễn Văn Diên - Trưởng Công an huyện Kim Động làm Trưởng ban chỉ đạo trực tiếp. Do đây là sự việc chưa từng xảy ra nên ban Công an đã đặt ra mọi giả thiết có thể với các trinh sát và điều tra viên có nghề nhất được tung vào cuộc để giải mã những giả thiết đó. Đây là việc liên quan tới tôn giáo nên mọi bước đi phải thận trọng chắc chắn và đúng pháp luật. Địa hình của chùa Ngô Xá được ban chuyên án xác đình nằm ở rìa làng, 4 bên được bao bọc bởi các mương nước và ruộng lúa, muốn vào bên trong phải nắm rõ địa hình, địa thế của ngôi chùa này. Chính vì thế mà lúc đầu ban chuyên án đã nhận định, các đối tượng tham gia vụ đặt thuốc nổ tại chùa Ngô Xá phải là người địa phương. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao ngôi chùa có tuổi đời hàng trăm năm tuổi lại bị đặt mìn? Hành động vi phạm nghiêm trọng này có mang mục đích phá hoại di tích lịch sử quốc gia hay đơn thuần chỉ là mâu thuẫn cá nhân? Nhận định đây là một dạng tội phạm mới, các đối tượng rất manh động và nguy hiểm hơn thế nữa sự việc xảy ra vào đêm mưa rét không có nhân chứng nên rất khó khăn cho quá trình xác minh điều tra. Bên cạnh công tác bảo vệ hiện trường nắm tình hình trước và sau vụ nổ. Trưởng ban chuyên án có công văn đề nghị Viện khoa học hình sự Bộ Công an, Phòng khoa học hình sự Công an tỉnh Hưng Yên và Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Động tiến hành tái khám nghiệm hiện trường thu thập dấu vết mới. Tại hiện trường căn cứ vào dấu vết để lại các điều tra viên khẳng định các đối tượng gây án đi vào bằng lối cổng chính lách qua mép bờ tường sát ao vào trong vườn. Sau đó, chèo qua lan can vào nhà Tam Bảo chùa Ngô Xá để gây án. Cơ quan Công an còn thu được ở hiện trường một số mẩu dây được cho là ngòi nổ châm trước và sau khi cháy. Từ những nhận định ban đầu, Công an huyện Kim Động đã khoanh vùng đối tượng, đối tượng đặt mình ở vị trí cửa nhà Tam Bảo có ý định sát hại sư trụ trì Thích Quảng Bình, bởi đây là nơi đặt chiếc giường mà hàng ngày sự trụ trì vẫn nằm. Rất may hôm quả mìn nổ, sư Bình đang ở nhà Ngang chăm sóc mấy đứa trẻ mồ côi nên mới thoát nạn. Những ngày nằm vùng tại cơ sở, cơ quan điều tra đã thu được một nguồn tin rất đáng chú ý. Một số người dân thôn Ngô Xá làm quản chùa trước đây có mâu thuẫn với sư thầy Thích Quảng Bình. Nhóm người này đã từng tố cáo sai sự thật kích động người dân để đuổi sư thầy ra khỏi chùa. Từ nguồn tin quý giá này kết hợp với giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an, ban chuyên án đã nhận định được động cơ, từ đó khoanh vùng những đối tượng có liên quan tới sư thầy Thích Quảng Bình. Trên cơ sở nhận định đó, lực lượng chức năng đã rà soát hàng trăm đối tượng trong vùng trong đó nổi lên hơn 10 đối tượng đã từng làm công nhân khai thác mỏ ở Quảng Ninh và có nhiều đói tượng có tiền án, tiền sự. Trong 10 đối tượng có 3 đối tượng nổi nhất gồm: Vũ Đình Lập (SN 1965); Đào Văn Thắng (SN 1966); Đào Văn Bảo (SN 1987, đều trú tại xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) sau đó cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan Công an, với những chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, từ năm 2010 khi nhà sư Thích Quảng Bình được Hội phật giáo tỉnh Hưng Yên bổ nhiệm làm sư trụ trì chùa Ngô Xá, đối tượng Đào Văn Thắng không được quyền trông coi và thu tiền công đức từ các con nhang phật tử nữa. Ấm ức, Thắng đã gửi đơn đi nhiều nơi, tố cáo sai sự thật về sư thầy Thích Quảng Bình nhưng không có kết quả nên bức xúc đã rủ Lập để đặt mìn. Khi nhận được sự đồng thuận của Lập, Thắng đã lên Lạng Sơn để mua thuốc nổ mang về và gọi thêm Đào Văn Bảo để thực hiện hành vi đánh mìn chùa Ngô Xá. Sau khi bàn bạc, Thắng, Lập và Bảo nhất trí đêm 15/1/2012 sẽ thực hiện hành vi. Bảo có nhiệm vụ dập cầu giao điện tổng của thôn Ngô Xá để Thắng và Lập lẻn vào chùa đặt thuốc nổ. Như đã giao hẹn 19h15 ngày 15/1/2012, Đào Văn Bảo đến nhà Vũ Đình Lập cả 2 cùng đi ra quán cà phê với mục đích tạo chứng cứ ngoại phạm để đánh lừa cơ quan cảnh sát điều tra. Gần 23h đêm 2 đối tượng trở về nhà chuẩn bị thực hiện âm mưu. Lập và Bảo đợi Thắng ở gốc cây đề gần chùa. Tại đây, Lập và Thắng đưa cho Bảo 1 đoạn gậy che dài khoảng 2 mét để đi dập cầu giao điện. Khi toàn bộ điện của làng bị cắt Thắng và Lập đã lẻn vào chùa Ngô Xá để thực hiện hành vi đặt thuốc nổ và châm ngòi nổ. Với hành vi đặt mìn mưu sát sư trụ trìcủa mình các đối tượng đã phải chịu bản án nghiêm khắc từ pháp luật.

