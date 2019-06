Hành khách dùng còng đánh chảy máu đầu nhân viên an ninh hàng không

Trao đổi với Zing.vn, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc, cho biết an ninh sân bay đã bàn giao cho Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) xử lý một hành khách có hành vi đánh người.

Vụ việc xảy ra vào tối 1/6, khi Lê Văn Hùng (38 tuổi, xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân) đến sân bay Thọ Xuân làm thủ tục lên chuyến bay VJ247 (Thanh Hóa - TP.HCM). Hùng có hành vi chửi bới, thách thức lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tại khu vực soi chiếu an ninh.

Hành khách này giằng co với một nhân viên kiểm soát an ninh và bị lực lượng này đưa vào phòng xử lý. Dù bị còng tay, Hùng vẫn chống đối, tấn công một nhân viên an ninh khiến người này chảy máu đầu.

An ninh hàng không sân bay Thọ Xuân phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Bắc lập biên bản, bàn giao Hùng cho công an.

Nửa năm trước, tại sân bay Thọ Xuân cũng xảy ra vụ 3 thanh niên hành hung một nữ nhân viên hàng không khiến người này nhập viện. Cục Hàng không Việt Nam sau đó đã ra quyết định cấm bay 1 năm với 3 thanh niên này. Họ còn bị Công an huyện Thọ Xuân khởi tố về hành vi Gây rối trật tự công cộng.