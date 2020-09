Hàng loạt cây xanh chết khô trên đường Trường Chinh

Theo quan sát của PV Kiến Thức, tại đường Trường Chinh, đoạn từ ngã tư Lê Trọng Tấn đến gần cầu vượt Ngã Tư Sở (Hà Nội), dù mới được trồng cách đây khoảng nửa năm, nhưng rất nhiều cây xanh đã bị chết. Hàng chục cây xanh có đường kính từ 20 – 30 cm, cao từ 3 – 4 mét dọc hai bên đường đang có hiện tượng khô héo hoặc chết hẳn. Một số cây may mắn vẫn sống sót, nhưng cũng đang trong tình trạng thoi thóp. Thậm chí, người dân có thể dễ dàng bóc được lớp vỏ ngoài của cây. Theo phản ánh, những cây xanh trên được trồng từ cuối tháng 12/2019 và được trồng thành nhiều đợt, mỗi đợt vài chục cây. Cho đến nay, nhiều gốc cây bị lớp cỏ dại bao phủ. Thậm chí, nhiều cây xanh dù thân hình to lớn, nhưng không hề được làm giá đỡ phía dưới gốc, có cây nghiêng ngả siêu vẹo. Cũng theo người dân, thời gian trước Hà Nội liên tiếp xuất hiện những đợt nắng nóng kéo dài, cộng thêm việc thiếu chăm sóc có thể là nguyên nhân dẫn đến việc cây chết hàng loạt trên tuyến đường này. Một số cây chết trên vỉa hè đường Trường Chinh vẫn còn mảnh tải dính ở thân. Nhiều cây chết khô có đường kính lớn vỏ đều đã nứt nẻ và bong tróc. Tuy nhiên, những cây xanh bị chết vẫn chưa được cơ quan chức năng liên quan xử lý. "Nếu trời mưa to, gió lớn, các cây bị chết rất dễ bị gãy, đổ đè người đi đường bất cứ lúc nào" - Một người dân lo lắng. Được biết, đường Trường Chinh (quận Thanh Xuân, Hà Nội) không còn xa lạ với tên gọi "con đường đau khổ", hoặc "điểm đen giao thông" của Thủ đô nhiều năm nay. Mỗi khi di chuyển qua tuyến đường này, người dân không khỏi "ám ảnh" bởi khói bụi, tắc đường và ngột ngạt, bất kể trời mưa hay nắng. Từ tháng 4/2018, dự án đường vành đai 2 trên cao có điểm đầu tiếp giáp phía Nam cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tiếp giáp với nút giao Ngã Tư Sở (phía đường Trường Chinh) với chiều dài gần 5,1km, chính thức khởi công. Dự án được kỳ vọng có vai trò kết nối giao thông quan trọng giữa TP Hà Nội với các địa phương lân cận, góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng hiện nay trên các tuyến đường dự án đi qua. >>> Xem thêm video: Hàng loạt cây xanh chết bất thường tại TP HCM. Nguồn: VTC 1.

