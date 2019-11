Sáng 21/11, lãnh đạo Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao khiến hai vợ chồng bị xe tải ‘hổ vồ’ cán tử vong thương tâm trong đêm.

Khoảng 23h30 ngày 20/11 anh Đỗ Văn Chung (SN 1977, trú tại Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội) điều khiển xe máy biển kiểm soát 30F6 -1710 chở vợ là chị Đoàn Thị Toán (SN 1976, ở cùng địa chỉ) lưu thông trên quốc lộ 32 theo hướng từ huyện Hoài Đức đi Thị xã Sơn Tây.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi xe đị đến thị trấn Trôi thì bị ô tô tải mang BKS 29H-283.81 do tài xế Nguyễn Văn Khánh (SN 1983 trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội) điều khiển chạy cùng chiều tông trực diện. Vụ tai nạn khiến vợ chồng anh Chung bị cuốn vào bánh xe tử vong thương tâm, thi thể không còn nguyên vẹn.

Lãnh đạo Công an huyện Hoài Đức cho hay, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn công an địa bàn, các đội nghiệp vụ công an huyện có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông điều tra vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ hai vợ chồng bị xe tải "hổ vồ" cán tử vong thương tâm trong đêm đang được Công an huyện Hoài Đức điều tra, làm rõ.

