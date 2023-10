Hải Phòng: Xô xát trong quán karaoke, 3 người thương vong

Vào khoảng 3h40 ngày 21/10, lực lượng chức năng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực đối diện với khách sạn sinh viên trên phố Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng có một nam giới nằm chết gục trên vũng máu, nghi bị sát hại.

Hiên trường xảy ra vụ án

Công an quận Lê Chân đã xác định danh tính nạn nhân là Hoàng Ngọc T (SN 1995, hộ khẩu thường trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; hiện trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP Hải Phòng).