Hải Phòng: Hiệu trưởng một trường tiểu học bị bắt khi đang trốn nã

Trước đó, Thủy bị Công an TP. Hải Phòng truy nã về tội " Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ ".

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 12/12/2023, Công an phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Thị Thu Thủy (SN 1982, ở số 84, đường số 5 Waterfon City, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) là đối tượng đang bị Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố Hải Phòng truy nã.



Theo xác minh của cơ quan chức năng, trong thời gian làm Hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Cương, ngay từ đầu mỗi kỳ học, Thủy đã chỉ đạo thu nhiều khoản đóng góp của phụ huynh học sinh, trong đó có các khoản thu không được phép thu, khoản thu chưa được thẩm định, phê duyệt của cơ quan quản lý cấp trên.

Năm học 2015-2016 và 2016-2017, tổng số tiền thu được trên 6,7 tỷ đồng. Lúc này, Thủy chỉ đạo thủ quỹ (là giáo viên do Thủy phân công) nộp vào tài khoản tiền gửi của trường tại kho bạc với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng để theo dõi và sử dụng vào các hoạt động chung của trường. Số còn tiền lại hơn 4,5 tỷ đồng, Thủy cùng thủ quỹ tự quản lý dưới dạng tiền mặt, có mở sổ tay theo dõi việc thu chi và không báo cáo quyết toán với cơ quan có thẩm quyền. Hành vi của Thủy vi phạm nguyên tắc thu chi; trong đó, tổng số tiền chi sai mục đích là hơn 1 tỷ đồng, vụ lợi cá nhân số tiền hơn 400 triệu đồng.

Ngày 28/11/2017, UBND huyện An Dương đã cách chức Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Cương đối với Lê Thị Thu Thủy. Ngày 6/2/2018, cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại trường Tiểu học Đặng Cương. Đến ngày 8/5/2018, cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Thu Thủy về tội danh trên.

Sau đó, Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thu Thủy chịu mức án 5 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hiện Công an phường Vĩnh Niệm đã bàn giao đối tượng về Công an quận Lê Chân theo quy định.

