Hải Phòng: Giết người cùng thôn rồi đến cơ quan công an đầu thú

Do mâu thuẫn cá nhân, một người đàn ông ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã dùng dao đâm một người cùng thôn sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Chiều 15/6, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Công an huyện Thủy Nguyên đã vận động được đối tượng Đoàn Văn Chiến (sinh năm 1988, ở thôn Vối, xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên) gây ra vụ giết người đến đầu thú.

Hiện trường vụ án.

Vào khoảng 8h ngày 14/6, tại đường 352 thuộc địa phận thôn Vối, xã Quảng Thanh (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) do mâu thuẫn cá nhân đối tượng Đoàn Văn Chiến, dùng dao đâm vào người anh Ngô Văn Thiệp (sinh năm 1990) – người cùng thôn. Hậu quả, anh Thiệp bị thương, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Công an huyện Thủy Nguyên kết hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi và khẩn trương điều tra. Cùng ngày, Công an huyện Thủy Nguyên đã vận động được đối tượng Đoàn Văn Chiến gây ra vụ giết người đến đầu thú.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

