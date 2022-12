Hải Phòng: Đánh gục vợ “hờ” và hàng xóm rồi phóng hỏa phi tang

Khoảng 11h ngày 08/12/2022, Công an thành phố Hải Phòng nhận được tin báo về việc tại nhà Nguyễn Thế Điểm, sinh năm 1959 và bà P.T.L, sinh năm 1957 ở địa chỉ ngõ 98 Khúc Thừa Dụ, tổ 10 phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng xảy ra cháy.

Hiện trường vụ cháy Sau khi nhận tin báo, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương đến hiện trường để chữa cháy và cấp cứu người bị nạn.



Khi lực lượng PCCC có mặt tại hiện trường, đám cháy đã bùng phát toàn bộ căn nhà, lực lượng chữa cháy phát hiện Nguyễn Thế Điểm đang nằm bất tỉnh cách khu vực đám cháy khoảng 5m nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Y học biển Hải Phòng. Nguyễn Thế Điểm cho biết, trong nhà còn 03 người khác là bà P.T.L và vợ chồng ông N.V.L (sinh năm 1963), bà H.T.L (sinh năm 1960) là hàng xóm.

Khoảng 12h30’ cùng ngày đám cháy đã cơ bản được dập tắt và đến 15h30’ lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được hiện trường và xác định có 03 thi thể bị cháy gần như toàn bộ nằm tập trung tại khu vực gian phía trong.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương chữa cháy

Do có nhiều nghi vấn, công an đã tiến hành điều tra. Nguyễn Thế Điểm khai, Điểm và bà L. sống chung nhưng không đăng ký kết hôn. Vào khoảng 05h00’ ngày 08/12/2022, do mâu thuẫn trong sinh hoạt nên Điểm và bà P.T.L xảy ra cãi vã, xô xát. Sau đó, vợ chồng ông N.V.L và bà H.T.L sang can ngăn, Điểm lại tiếp tục xô xát với hàng xóm. Do bị cả 03 người đánh nên Điểm đã dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào vùng đầu của vợ chồng ông N.V.L, bà H.T.L và bà P.T.L cho đến khi cả 03 người ngã gục xuống sân. Thấy 03 người nằm bất tỉnh trên sân, Điểm đã kéo 03 người vào trong nhà, rồi dùng xăng đốt để xóa dấu vết và che giấu hành vi phạm tội.

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu và lời khai nhận của Nguyễn Thế Điểm, ngày 09/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Tội giết người và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thế Điểm để điều tra theo quy định.

