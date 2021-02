Hải Dương: Vợ sinh con, đại úy công an trực chốt không thể về nhà

Từ 0h ngày 16/2, Hải Dương thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh. Đây là biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn, kiểm soát sự lây lan của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh khi mà dịch vẫn đang có diễn biến hết sức phức tạp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Hải Dương đã tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh lập thêm 17 chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh trên địa bàn toàn tỉnh Hải Dương từ 0h ngày 16/2.

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại đến ngày 15/2/2020, tỉnh Hải Dương đã triển khai tổng số 321 chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã với tổng số 1120 cán bộ chiến sỹ Công an tham gia thực hiện nhiệm vụ. Trong đó có 10 chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh đã đi vào hoạt động, cụ thể: tại TP Chí Linh là 03 chốt; huyện Cẩm Giàng 04 chốt; thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành, huyện Bình Giang mỗi địa phương 01 chốt.

Từ 0h ngày 16/2, khi áp dụng cách ly xã hội toàn tỉnh, Công an tỉnh Hải Dương đã tham mưu triển khai thành lập thêm 17 chốt cấp tỉnh với tổng số 102 cán bộ chiến sỹ Công an được tăng cường từ các đơn vị thuộc Công an tỉnh, trong đó có cả cán bộ nữ. Mỗi chốt sẽ bố trí 6 cán bộ Công an chia làm 3 ca, cùng với các lực lượng quân đội, y tế, thanh niên tình nguyện… đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch 24/24h.