Hải Dương: Triệt phá đường dây mua bán ma túy “khủng”, có cả súng

Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện trên địa bàn thành phố Hải Dương có một số đối tượng mua bán ma túy tổng hợp với số lượng lớn, nhiều chủng loại khác nhau.



Điều tra ban đầu xác định, trong thời gian gần đây, cảnh sát phát hiện Phùng Văn Chính (SN 1986, thôn Trà Tân, xã An Thượng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) chuyên cung cấp ma túy trên địa bàn thành phố Hải Dương và một số huyện lân cận.

Các đối tượng trong vụ án.

Phùng Văn Chính chạy xe ghép tuyến Hải Dương - Hà Nội. Lợi dụng việc này, Chính mua bán ma túy tổng hợp số lượng lớn, đủ chủng loại, màu sắc, kích thước… về cung cấp cho các đối tượng có nhu cầu ở Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh và các địa bàn lân cận. Chính có nhà ở thôn Trà Tân, nhưng thuê một phòng trọ khác cũng tại thôn này làm nơi cất giấu ma tuý.

Khoảng 1h ngày 10/8, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phát hiện, bắt quả tang Chính đang cất giấu trái phép khoảng 1,8 kg ma túy tổng hợp các loại (Ketamine, Methamphetamine…) tại phòng trọ, mục đích để bán kiếm lời.

Đặc biệt, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ trong tủ quần áo của Chính 1 khẩu súng GLOCK và 65 viên đạn đều là vũ khí quân dụng . Chính khai nhận luôn mang theo số vũ khí nóng này trong quá trình buôn bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan Công an còn thu giữ các dụng cụ dùng để cân, đóng gói ma túy gồm 4 cân điện tử, 1 máy ép đóng gói bao bì và nhiều vỏ túi nilon đầy đủ các loại kích thước.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã bắt giữ thêm 3 đối tượng: Đặng Thị Hương (SN 1992, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, chỗ ở hiện tại 54 An Ninh, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương); Phạm Hữu Hiếu, SN 2000 ở 6/45 Bắc Kinh, TP Hải Dương (thường gọi là Hiếu Trắng); Dương Văn Thịnh (SN 1985, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, hiện ở xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng) về các hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cảnh sát thu giữ 46,639g ketamine, 14g ma túy tổng hợp, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 quả lựu đạn mô hình, 8 viên đạn thể thao.

Trong nhóm đối tượng trên, Chính có 1 tiền sự về hành vi đánh bạc. Thịnh có 2 tiền án về các tội cướp tài sản, mua bán phụ nữ. Hiếu có 1 tiền án về tội hủy hoại tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Văn Chính, Đặng Thị Hương, Phạm Hữu Hiếu, Dương Văn Thịnh về hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.