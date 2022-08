Hải Dương: Mạo danh cảnh sát PCCC lừa đảo hàng loạt doanh nghiệp

Ngày 4/8, Công an tỉnh Hải Dương phát đi thông tin cảnh giác với thủ đoạn mạo danh Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) để lừa đảo.



Công an tỉnh Hải Dương cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều đối tượng giả danh cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện, tỉnh để thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, gây hoang mang, bức xúc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nói riêng, lực lượng CAND nói chung.

Ảnh minh họa.

Theo thống kê từ cơ quan công an, Công ty TNHH SY Global, KCN Đại An mở rộng (thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng), Công ty TNHH Ngọc Diệp Chi (thôn Trúc Khê, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách), Công ty CP sản xuất công nghiệp thương mại Anh Quân (số 2 Giáp Đình, CCN phía Tây Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương); Cửa hàng Long Xoan (TP Hải Dương)… là một số doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh bị các đối tượng mạo danh cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH lừa đảo.

Thủ đoạn của các đối tượng là mạo danh cơ quan chức năng, gọi điện liên hệ với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (nhất là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, các cơ sở, doanh nghiệp mới đi vào hoạt động) thông báo sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử phạt về PCCC và CNCH với số tiền lớn.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải đăng ký mua tài liệu hướng dẫn về PCCC và CNCH, làm thủ tục cấp xác nhận đủ điều kiện về PCCC và CNCH, đăng ký huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH và yêu cầu nộp tiền cho các đối tượng thông qua dịch vụ giao hàng và thu tiền hộ của bên thứ ba. Các đối tượng đe dọa sẽ cho đình chỉ hoạt động đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh nếu không thực hiện theo đúng yêu cầu của chúng.

Để tránh sập bẫy, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần nâng cao cảnh giác và nắm vững một số thông tin quan trọng về hoạt động thanh tra, kiểm tra về PCCC và CNCH của cơ quan Công an.

Cụ thể, khi tiến hành hoạt động kiểm tra định kỳ và chuyên đề về PCCC và CNCH, cơ quan Công an sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trước 3 ngày làm việc; trong thông báo nêu rõ thời gian, nội dung, thành phần đoàn kiểm tra và số điện thoại cần thiết giao dịch. Nếu kiểm tra đột xuất, cán bộ chiến sĩ Công an thực hiện nhiệm vụ phải xuất trình giấy giới thiệu hoặc mệnh lệnh của cơ quan quản lý trực tiếp.

Hoạt động thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC, xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC, cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy nổ, huấn luyện nghiệp vụ... cơ quan Công an chỉ thực hiện khi nhận được văn bản đề nghị của các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân và được thực hiện theo quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH; tài liệu phục vụ huấn luyện nghiệp vụ được phát trực tiếp cho học viên khi mở lớp huấn luyện.

Khi nhận được các cuộc điện thoại hướng dẫn các thủ tục về PCCC và CNCH, yêu cầu mua sách, tài liệu và văn bản pháp luật, đặc biệt là tài liệu liên quan đến công tác PCCC và CNCH, đề nghị các cơ quan, tổ chức và nhân dân cần thu thập các thông tin cụ thể: Số điện thoại, tên, địa chỉ, chức vụ... của người liên hệ; sau đó thông báo cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để kiểm tra, xác minh và được hướng dẫn; không để các đối tượng lợi dụng niềm tin của tổ chức, cá nhân đối với lực lượng Công an để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nếu có vấn đề liên quan đến công tác PCCC và CNCH chưa rõ, các tổ chức hoặc cá nhân có thể truy cập, tương tác trên trang Zalo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) theo số điện thoại 069.2829.350 để được hướng dẫn.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt Giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản: