Sống Khỏe

Cô gái trẻ mắc hội chứng động mạch mạc treo tràng trên – bệnh lý hiếm gặp

Nữ bệnh nhân 19 tuổi mắc hội chứng động mạch mạc treo tràng trên (SMA), xơ cứng bì, cường giáp nặng được phẫu thuật thành công sau khi ổn định bệnh nền.

Bình Nguyên

Theo báo NLĐ, ngày 18/12, Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) cho biết, các bác sĩ tại đây vừa điều trị thành công cho nữ bệnh nhân T.H.T.T (19 tuổi) mắc hội chứng động mạch mạc treo tràng trên (SMAS) – bệnh lý hiếm gặp, nguy hiểm trên nền xơ cứng bì toàn thân và cường giáp không kiểm soát kéo dài.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật/ Ảnh NLĐ

Qua thăm khám, cùng kết quả chụp CT cho thấy khoảng cách giữa động mạch chủ bụng và động mạch mạc treo tràng trên chỉ còn khoảng 5–5,7 mm, góc giữa hai mạch máu khoảng 17,8 độ, gây chèn ép tá tràng đoạn D3. Hình ảnh này, kết hợp triệu chứng lâm sàng, giúp xác định chẩn đoán hội chứng động mạch mạc treo tràng trên, nguyên nhân gây tắc ruột cơ học và nôn ói kéo dài.

Theo BSCK2 Nguyễn Thanh Phong, Trưởng Khoa Ngoại Tiêu hóa - Bệnh viện Thống Nhất, dù có chỉ định phẫu thuật, bệnh nhân không thể mổ ngay do suy dinh dưỡng nặng, rối loạn điện giải và cường giáp chưa kiểm soát. Phẫu thuật trong bối cảnh này có nguy cơ kích hoạt cơn bão giáp, một biến chứng nội tiết nguy hiểm với tỉ lệ tử vong cao.

Bệnh nhân được chuyển sang Khoa Nội tiết để điều trị ổn định chức năng tuyến giáp. ThS-BS Phạm Hoà Bình, Phó Khoa Nội tiết, cho biết xơ cứng bì gây rối loạn nhu động, kém hấp thu, trong khi cường giáp làm tăng chuyển hóa toàn thân.

Hai bệnh lý phối hợp khiến bệnh nhân suy mòn nhanh, tạo nền rất xấu cho phẫu thuật. Do đó, ưu tiên hàng đầu là điều trị tích cực cường giáp khoảng 10 ngày, đưa bệnh nhân về trạng thái bình giáp an toàn trước mổ.

Song song đó, bệnh nhân được hội chẩn đa chuyên khoa gồm dinh dưỡng, hô hấp, da liễu – miễn dịch, tai mũi họng, tiền mê... để đánh giá toàn diện nguy cơ, đặc biệt là vấn đề đường thở khó do xơ cứng bì và tình trạng suy kiệt kéo dài.

Sau khi các yếu tố nguy cơ được kiểm soát, bệnh nhân được phẫu thuật nối tá tràng – hỗng tràng nhằm giải phóng tắc nghẽn. Ca mổ gặp nhiều thách thức như khó đặt nội khí quản, nguy cơ rối loạn nhịp tim và hạn chế phẫu trường do xơ cứng da, nhưng đã diễn ra an toàn nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng.

Sau 3 ngày phẫu thuật bệnh nhân hồi phục tốt, có thể ăn uống, trung tiện, vết mổ khô, không nhiễm trùng. Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, kiểm soát bệnh nền và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Ảnh minh họa/Nguồn ykhoa.org

Theo tapchiyhocvietnam.vn, hội chứng động mạch mạc treo tràng trên (SMAS), còn gọi là hội chứng Wilkie, là nguyên nhân hiếm gặp gây tắc nghẽn ruột trên do chèn ép đoạn thứ ba của tá tràng giữa động mạch mạc treo tràng trên và động mạch chủ bụng. Bệnh thường có các triệu chứng tiêu hóa không đặc hiệu, khiến việc chẩn đoán bị trì hoãn...

SMAS là một chẩn đoán phân biệt quan trọng ở những bệnh nhân tắc nghẽn đường tiêu hóa trên không rõ nguyên nhân, đặc biệt khi có sụt cân đáng kể. CT scan là công cụ chẩn đoán hình ảnh chính xác. Điều trị bảo tồn có thể hiệu quả trong giai đoạn cấp, nhưng phẫu thuật được chỉ định cho các trường hợp mạn tính hoặc kháng trị.

Các triệu chứng bao gồm cảm giác no sớm, buồn nôn, nôn mửa, đau như dao đâm ngay sau khi ăn (do tá tràng bị đè nén và tá tràng phải tăng nhu động để đền bù), chướng bụng hay bụng biến dạng, ợ hơi, đau bụng và đi kèm với suy dinh dưỡng nặng. Điều này cứ diễn ra lần lượt như thế, tạo thành một vòng luẩn quẩn. Chán ăn là một tình trạng phổ biến ở các bệnh nhân bị hội chứng SMA mạn tính.

Các triệu chứng một phần thuyên giảm khi trong tư thế nằm nghiêng bên trái. Vận động Hayes làm nâng cao gốc của SMA, cũng làm giảm nhẹ co thắt. Các triệu chứng này thường trầm trọng hơn khi nghiêng bên phải hoặc nằm ngửa.

