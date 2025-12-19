Bắt tạm giam Thủ quỹ hợp tác xã tham ô 600 triệu đồng ở Ninh Bình

Vũ Xuân Tiến trực tiếp mang tiền của hợp tác xã (HTX) đi gửi tiết kiệm, nhưng lại gửi vào sổ tiết kiệm cá nhân rồi tự ý rút trước hạn để sử dụng.

Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Văn phòng Cơ quan CSĐT) cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Xuân Tiến, sinh năm 1972, trú tại xóm 6, xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản” quy định tại khoản 3 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Vũ Xuân Tiến tại cơ quan Công an. Ảnh CANB

Quá trình điều tra xác định, với vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao là thủ quỹ HTX Nghĩa Lợi, xã Quỹ Nhất, Vũ Xuân Tiến đã lợi dụng việc được giao quản lý tiền, trực tiếp mang tiền của HTX đi gửi tiết kiệm, nhưng lại gửi vào sổ tiết kiệm cá nhân. Sau đó, tự ý rút trước hạn số tiền 600 triệu đồng rồi chuyển vào tài khoản cá nhân để sử dụng, không hoàn trả cho HTX.

Khi bị yêu cầu bàn giao tiền, Vũ Xuân Tiến cố tình che giấu bằng cách khai báo gian dối rằng số tiền trên vẫn đang được gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Kết quả xác minh tại Ngân hàng cho thấy Vũ Xuân Tiến không gửi bất kỳ khoản tiền tiết kiệm nào tại đây.

