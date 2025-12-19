Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt tạm giam Thủ quỹ hợp tác xã tham ô 600 triệu đồng ở Ninh Bình

Vũ Xuân Tiến trực tiếp mang tiền của hợp tác xã (HTX) đi gửi tiết kiệm, nhưng lại gửi vào sổ tiết kiệm cá nhân rồi tự ý rút trước hạn để sử dụng.

Gia Đạt

Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Văn phòng Cơ quan CSĐT) cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Xuân Tiến, sinh năm 1972, trú tại xóm 6, xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản” quy định tại khoản 3 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

anh4.png
Đối tượng Vũ Xuân Tiến tại cơ quan Công an. Ảnh CANB

Quá trình điều tra xác định, với vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao là thủ quỹ HTX Nghĩa Lợi, xã Quỹ Nhất, Vũ Xuân Tiến đã lợi dụng việc được giao quản lý tiền, trực tiếp mang tiền của HTX đi gửi tiết kiệm, nhưng lại gửi vào sổ tiết kiệm cá nhân. Sau đó, tự ý rút trước hạn số tiền 600 triệu đồng rồi chuyển vào tài khoản cá nhân để sử dụng, không hoàn trả cho HTX.

Khi bị yêu cầu bàn giao tiền, Vũ Xuân Tiến cố tình che giấu bằng cách khai báo gian dối rằng số tiền trên vẫn đang được gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Kết quả xác minh tại Ngân hàng cho thấy Vũ Xuân Tiến không gửi bất kỳ khoản tiền tiết kiệm nào tại đây.

>>> Xem thêm video: Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ

Nguồn: ĐTHĐT.
#Tham ô #Hợp tác xã #Ninh Bình #Thủ quỹ #Tiền bạc

Bài liên quan

Xã hội

‎Đối tượng bị truy nã 'sa lưới' sau 17 ngày lẩn trốn

Đối tượng Đặng Trần Phúc (tỉnh An Giang) bị bắt giữ sau 17 ngày trốn truy nã về tội tham ô tài sản.

Ngày 21/11, thông tin từ Công an xã Cù Lao Giêng (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã Đặng Trần Phúc (sinh năm 1996, trú tại ấp Tấn Thuận, xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang) về tội danh “Tham ô tài sản”.

Trước đó, vào khoảng tháng 03/2022, Nguyễn Đào Thanh Toán (SN: 1993, trú tại tỉnh Gia Lai) là thủ kho của Công ty Công trình xây dựng Bệnh viện Gia Định chiếm đoạt 03 kiện hàng (xà gồ) của Công ty bán ra thị trường với giá khoảng 21 triệu đồng.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 'nữ quái' Hải Phòng tham ô tài sản sau 27 năm trốn truy nã

Nguyễn Thị Kim Oanh bị truy nã về tội tham ô tài sản, trốn truy nã tại Lào 27 năm vừa bị bắt giữ phục vụ công tác điều tra.

Ngày 9/9, Công an TP Hải Phòng thông tin, Phòng An ninh điều tra - CATP Hải Phòng vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Thị Kim Oanh (sinh năm 1957, trú tại số 25/72 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, nay thuộc phường Lê Chân, TP Hải Phòng) sau 27 năm lẩn trốn về tội "Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa".

999.jpg
Nguyễn Thị Kim Oanh bị bắt giữ và di lý đối tượng từ thủ đô Viêng Chăn, Lào về Việt Nam
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ đối tượng bị truy nã về tội tham ô tài sản ở Hà Nội

Theo hồ sơ, Khoa đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP truy nã theo quyết định ngày 3/7/2025 về tội tham ô tài sản.

Ngày 7/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Phú Thượng vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Duy Khoa (SN 1990; trú tại: tổ 9 khu Ngô Quyền, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

capture.png
Đối tượng Nguyễn Duy Khoa.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới