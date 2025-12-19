Hà Nội

Xã hội

Liên tiếp phá thành công 4 vụ trộm cắp tài sản ở Nghệ An

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) đã đấu tranh và nhanh chóng bắt giữ 2 nhóm đối tượng, làm rõ 4 vụ trộm cắp tài sản.

Thanh Hà

Ngày 19/12, thông tin từ Công an phường Trường Vinh (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, bắt giữ 2 nhóm đối tượng, làm rõ 4 vụ trộm cắp tài sản.

Cụ thể, ngày 15/12, Công an phường Trường Vinh tiếp nhận tin báo của chị N.T.H. (SN 1974, trú tại phường Trường Vinh) về việc bị mất trộm xe máy. Theo đó, khoảng 23h30 phút ngày 11/12, chị H. điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha đến dựng trên vỉa hè đường An Dương Vương (phường Trường Vinh), rồi đi công việc. Đến khoảng 5h30 ngày 12/12, khi quay lại lấy xe thì phát hiện phương tiện đã bị kẻ gian lấy trộm.

images2072631-dsc06805.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Cùng ngày, anh N.D.Đ. (SN 2004, trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) trình báo: Khoảng 17h30 ngày 13/12, anh Đ. để xe máy Honda Wave Alpha trước vỉa hè khu nhà trọ trên đường Bạch Liêu rồi vào phòng nghỉ. Đến khoảng 21h cùng ngày, khi ra lấy xe thì phát hiện xe đã bị mất trộm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Trường Vinh khẩn trương rà soát hệ thống camera an ninh trên địa bàn, đồng thời khoanh vùng, xác minh đối tượng nghi vấn.

Đến 23h30 ngày 15/12, Công an phường bắt giữ 3 đối tượng gồm: T.H.M.N. (SN 2009, trú tại xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh); N.D.H. (SN 2010) và T.A.L. (SN 2010), cùng trú tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi trộm cắp tài sản. Tang vật thu giữ gồm 2 xe máy nói trên cùng một số đồ vật liên quan.

Quá trình đấu tranh cho thấy, dù còn ít tuổi, 3 đối tượng tỏ ra ngoan cố, khai báo quanh co nhằm chối tội. Tuy nhiên, trước tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Nguyên nhân được xác định do thiếu tiền tiêu xài, nghiện chơi game nên rủ nhau trộm cắp xe máy đem bán lấy tiền.

Cùng ngày, Công an phường liên tiếp tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc bị kẻ gian trộm cắp xe đạp điện.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường khẩn trương xác minh, khoanh vùng đối tượng. Do các vụ việc xảy ra đã lâu, người dân không trình báo ngay nên nhiều dữ liệu camera an ninh bị xóa; thời điểm mất trộm vào giờ cao điểm, lượng người qua lại đông, gây khó khăn cho quá trình điều tra.

images2072632-dsc06833.jpg
5 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp 2 xe đạp điện.

Tuy nhiên, chỉ sau 12h kể từ khi tiếp nhận tin báo, đến 21h30 ngày 15/12, Công an phường bắt giữ 5 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp 2 xe đạp điện, gồm: L.V.T. (SN 2009); N.T.H. (SN 2009); N.T.B.N. (SN 2009); N.H.H.K. (SN 2008); L.V.T.N. (SN 2008), cùng trú tại xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An.

Hiện, Công an phường Trường Vinh đang củng cố tài liệu, hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

