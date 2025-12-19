Khởi tố hàng loạt cán bộ Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa nhận hối lộ

Các cán bộ Cảng vụ hàng hải Thanh Hoá bị khởi tố do bị cáo buộc đã nhận tiền để không gây khó khăn, đẩy nhanh thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng.

Ngày 19/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến hành vi nhận tiền để không gây khó khăn, làm thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng nhanh xảy ra tại Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa.

Các đối tượng bị Công an bắt giữ, khởi tố.

7 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Xuân Sơn, sinh năm 1974 trú tại khu đô thị Bình Minh, phường Hạc Thành, hiện là Phó Giám đốc phụ trách Cảng vụ; Hoàng Văn Thủy, sinh năm 1983 trú tại phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội, hiện là Phó Giám đốc kiêm Phó Bí thư chi bộ, trực tiếp phụ trách quản lý Phòng Pháp chế (nay là Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng); Nguyễn Tất Hải, sinh năm 1985 trú tại xã Hoằng Giang, hiện là Phó Trưởng phòng Phòng Pháp chế (nay là Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng) và các chuyên viên phòng Quản lý kết cấu hạ tầng của Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa là Trần Văn Dũng, sinh năm 1988; Đoàn Hoài Linh, sinh năm 1987; Ngô Văn Khiển, sinh năm 1983 đều trú tại phường Hạc Thành; Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 1986 trú tại phường Quảng Phú.

Tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt tạm giam các đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.