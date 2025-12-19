Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố hàng loạt cán bộ Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa nhận hối lộ

Các cán bộ Cảng vụ hàng hải Thanh Hoá bị khởi tố do bị cáo buộc đã nhận tiền để không gây khó khăn, đẩy nhanh thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng.

Hải Ninh

Ngày 19/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến hành vi nhận tiền để không gây khó khăn, làm thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng nhanh xảy ra tại Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa.

6666665.jpg
Các đối tượng bị Công an bắt giữ, khởi tố.

7 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Xuân Sơn, sinh năm 1974 trú tại khu đô thị Bình Minh, phường Hạc Thành, hiện là Phó Giám đốc phụ trách Cảng vụ; Hoàng Văn Thủy, sinh năm 1983 trú tại phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội, hiện là Phó Giám đốc kiêm Phó Bí thư chi bộ, trực tiếp phụ trách quản lý Phòng Pháp chế (nay là Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng); Nguyễn Tất Hải, sinh năm 1985 trú tại xã Hoằng Giang, hiện là Phó Trưởng phòng Phòng Pháp chế (nay là Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng) và các chuyên viên phòng Quản lý kết cấu hạ tầng của Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa là Trần Văn Dũng, sinh năm 1988; Đoàn Hoài Linh, sinh năm 1987; Ngô Văn Khiển, sinh năm 1983 đều trú tại phường Hạc Thành; Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 1986 trú tại phường Quảng Phú.

Tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt tạm giam các đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

#Cảng vụ hàng hải #Thanh Hóa #hối lộ #khởi tố #điều tra #tàu rời cảng

Bài liên quan

Xã hội

Cháu ruột Cục trưởng An toàn thực phẩm hối lộ 9 tỷ mới được cấp giấy xác nhận

Để được cấp giấy tiếp nhận, giấy xác nhận tại Cục An toàn thực phẩm, bị can Lê Thị Thu Hà - cháu cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong phải hối lộ đến 9 tỷ.

Hai cựu Phó cục trưởng nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng

Như Tiền Phong đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã hoàn tất cáo trạng truy tố 54 bị can trong vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử.

Xem chi tiết

Xã hội

Người dân ở Thanh Hóa giao nộp cá thể gà lôi trắng

Một người dân ở Thanh Hóa tự nguyện giao nộp cá thể gà lôi trắng cho kiểm lâm thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 18/12, thông tin từ Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể động vật hoang dã quý hiếm là con gà lôi trắng do người dân giao nộp.

Cụ thể, ngày 17/12 khi nhận được tin báo một người dân bắt được cá thể gà lôi trắng, Hạt Kiểm lâm Như Xuân đã phối hợp với Công an xã và chính quyền xã Thanh Quân tiếp nhận, bàn giao cho Trung tâm cứu hộ Động vật hoang dã của Vườn Quốc gia Bến En để chăm sóc trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.

Xem chi tiết

Xã hội

Chê bạn 'chưa có vợ', người đàn ông bị chém vỡ đầu

Trêu chọc bạn đồng niên chưa có vợ, người đàn ông ở Hà Tĩnh bị chém vỡ đầu với tỷ lệ thươnng tật 8%.

Ngày 18/12, thông tin từ Viện kiểm sát Nhân dân khu vực 3 - Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Trung Thế (SN 1985, trú tại thôn Sâm Văn Hội, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều 134, khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h20' ngày 7/8, Đoàn Trung Thế cùng một số người đang ngồi uống nước, nói chuyện trước nhà anh Trần Ngọc Hoàng tại thôn Sâm Văn Hội, xã Đức Minh. Lúc này, Đoàn Văn Hồ (SN 1985, trú cùng thôn) đi xe mô tô từ ngoài vào, cố tình va nhẹ vào ghế nơi Thế đang ngồi.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới