Làm rõ đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng để săn bắn chim trời

Cơ quan Công an Nghệ An đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối 2 đối tượng về tội "Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Ngày 19/12, thông tin từ Công an xã Thiên Nhẫn (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa làm rõ 2 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để săn bắn chim trời.

Theo đó, sáng 25/10, Tổ công tác Công an xã Thiên Nhẫn trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì phát hiện có 1 chiếc ô tô đậu tại khu vực đồng ruộng thuộc xóm 10, xã Thiên Nhẫn, nghi vấn có người sử dụng súng hơi nén để săn bắn chim trời.

Đối tượng Nguyễn Văn Thông tại cơ quan Công an.

Khi phát hiện lực lượng chức năng thì đối tượng lái xe bỏ chạy, để lại 1 khẩu súng quân dụng (súng hơi nén) ở bên đường. Tổ công tác đã thu giữ tang vật.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an xã xác định chủ sở hữu của khẩu súng trên là Nguyễn Văn Thông (SN 1989), trú tại xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Văn Thông thừa nhận, sáng 25/10, Thông có sử dụng ô tô chở Hồ Văn Hải (SN 1995), trú tại xã Hưng Nguyên đến xã Thiên Nhẫn để bắn chim trời, khi bị lực lượng công an phát hiện thì bỏ chạy.

Hiện, Công an xã Thiên Nhẫn đang củng cố hồ sơ tài liệu bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thông về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Hồ Văn Hải về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.