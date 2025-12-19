Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Làm rõ đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng để săn bắn chim trời

Cơ quan Công an Nghệ An đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối 2 đối tượng về tội "Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Thanh Hà

Ngày 19/12, thông tin từ Công an xã Thiên Nhẫn (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa làm rõ 2 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để săn bắn chim trời.

Theo đó, sáng 25/10, Tổ công tác Công an xã Thiên Nhẫn trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì phát hiện có 1 chiếc ô tô đậu tại khu vực đồng ruộng thuộc xóm 10, xã Thiên Nhẫn, nghi vấn có người sử dụng súng hơi nén để săn bắn chim trời.

images2072495-s.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Thông tại cơ quan Công an.

Khi phát hiện lực lượng chức năng thì đối tượng lái xe bỏ chạy, để lại 1 khẩu súng quân dụng (súng hơi nén) ở bên đường. Tổ công tác đã thu giữ tang vật.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an xã xác định chủ sở hữu của khẩu súng trên là Nguyễn Văn Thông (SN 1989), trú tại xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Văn Thông thừa nhận, sáng 25/10, Thông có sử dụng ô tô chở Hồ Văn Hải (SN 1995), trú tại xã Hưng Nguyên đến xã Thiên Nhẫn để bắn chim trời, khi bị lực lượng công an phát hiện thì bỏ chạy.

Hiện, Công an xã Thiên Nhẫn đang củng cố hồ sơ tài liệu bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thông về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Hồ Văn Hải về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

#Công an #vũ khí #quân dụng #săn bắn #tàng trữ #chim trời

Bài liên quan

Xã hội

Bắt khẩn cấp đối tượng rao bán vũ khí quân dụng trên mạng

Quá trình kiểm tra, Minh khai nhận việc cất giấu 1 khẩu súng cùng nhiều viên đạn tại chỗ ở và giao nộp toàn bộ số vũ khí.

Ngày 6/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp với Công an phường Lĩnh Nam bắt giữ đối tượng rao bán vũ khí quân dụng trên mạng.

download.jpg
Đối tượng Vũ Mạnh Minh cùng tang vật thu giữ.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố nam thanh niên mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng

Trong thời gian làm việc tại Campuchia, Đức đã mua một khẩu súng dạng côn xoay với giá 3 triệu đồng, sau đó gửi về Việt Nam với chi phí vận chuyển 200.000 đồng.

Ngày 14/10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Vi Đình Đức (sinh năm 2001, trú tại phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) về tội 'Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng'.

capture-2066.png
Đối tượng Vi Đình Đức.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới