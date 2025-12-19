Người dân Hà Tĩnh giao nộp cá thể chim công lục quý hiếm

Một người dân ở Hà Tĩnh vừa tự nguyện giao nộp cá thể chim công lục quý hiếm cho cơ quan chức năng chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 19/12, Công an phường Sông Trí (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn vận động công dân Lê Hồng Sơn (TDP 1, phường Sông Trí) tự nguyện bàn giao 1 cá thể chim công lục - loài động vật hoang dã quý hiếm đang được ưu tiên bảo vệ.

Chim công lục có tên trong Sách Đỏ, thuộc danh mục động vật nguy cấp.

Sau khi tiếp nhận từ gia đình anh Lê Hồng Sơn, Công an phường Sông Trí cùng Hạt Kiểm lâm đã lập biên bản và bàn giao cá thể chim công lục cho Vườn quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, phục hồi và quản lý trong điều kiện tự nhiên.

Được biết, chim công lục có tên trong Sách Đỏ, nhóm 1B thuộc danh mục động vật nguy cấp, cần được bảo vệ theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành năm 2025.

