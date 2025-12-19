Phá nhanh 04 vụ án liên quan đến ma túy và hàng cấm ở Nghệ An

Công an xã Hưng Nguyên (Nghệ An) vừa khám phá nhanh 04 vụ, bắt giữ 05 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và hàng cấm.

Ngày 19/12, thông tin từ Công an xã Hưng Nguyên (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá nhanh 04 vụ, bắt giữ 05 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và hàng cấm, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự.

Cụ thể, ngày 15/12, Công an xã Hưng Nguyên đồng chủ trì cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an xã Yên Trung triệt xóa thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về Nghệ An tiêu thụ.

Các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ vì liên quan đến ma túy.

Lực lượng Công an bắt quả tang Nguyễn Duy Khang (SN 2000), về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 01kg ma túy đá, kịp thời ngăn chặn nguồn ma túy lớn thẩm lậu vào địa bàn.

Cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an xã Hưng Nguyên phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Hoài Nam (SN 1989) về hành vi tàng trữ hàng cấm là pháo nổ. Qua kiểm tra và đấu tranh mở rộng, lực lượng Công an thu giữ tổng cộng hơn 15kg pháo nổ.

Đối tượng Nguyễn Hoài Nam bị bắt giữ cùng tang vật.

Tiếp tục phát huy hiệu quả cao điểm, ngày 16/12, Công an xã Hưng Nguyên liên tiếp phát hiện, bắt giữ 02 đối tượng là Lê Văn Cảnh (SN 2006) và Vi Văn Quyến (SN 2002) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1,760g heroin.

Cùng ngày, Công an xã bắt giữ Nguyễn Đình Châu (SN 1980) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 0,535g heroin.

Hiện, Công an xã Hưng Nguyên đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Triệt xóa đường dây buôn bán ma túy lớn: