Đê Cà Lồ - Nam Viêm nứt cả trăm mét, Phú Thọ ban bố tình huống khẩn cấp

UBND tỉnh Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở, nứt đê, sụt lún chân đê Cà Lồ - Nam Viêm, đe dọa an toàn đê và đời sống người dân phường Phúc Yên.

Ngày 19/12, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt lở nứt đê, sụt lún chân đê Cà Lồ - Nam Viêm, thuộc địa phận phường Phúc Yên.

Một khu vực đê Cà Lồ - Nam Viêm bị nứt. Ảnh: Sỹ Hào

Theo ghi nhận, tại đoạn từ K4+200 đến K4+300, mặt đê xuất hiện vết nứt giữa đê, dài khoảng 100m, rộng 2-3cm, sâu 5-10cm. Tại vị trí K7+800, xuất hiện vết nứt rộng khoảng 40cm, chạy dọc theo tuyến đê dài khoảng 60m, tạo thành cung trượt lớn, có xu hướng tiếp tục phát triển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Nguyên nhân được xác định do ảnh hưởng của mưa lớn, lũ kéo dài, đặc biệt là tác động của bão số 10 và 11. Mực nước sông Cà Lồ dâng cao, có thời điểm gần bằng mặt đê, dòng chảy xiết trong nhiều ngày khiến một số vị trí chân đê bị sạt lở, sụt lún sau khi nước rút.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Phú Thọ giao UBND phường Phúc Yên phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, phân luồng giao thông, theo dõi sát diễn biến sự cố, xây dựng phương án sẵn sàng sơ tán người và tài sản khi cần thiết.

Các lực lượng chức năng được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư để ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo công tác y tế, lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm, ổn định đời sống người dân trong khu vực ảnh hưởng.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương triển khai các biện pháp khẩn cấp, kịp thời cảnh báo khi có diễn biến sạt lở mới phát sinh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, huy động nguồn lực xử lý khẩn cấp sự cố, đồng thời nghiên cứu giải pháp đầu tư lâu dài nhằm đảm bảo an toàn tuyến đê và phòng, chống thiên tai hiệu quả.