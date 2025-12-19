Hà Nội

Giải mã

Hôm nay, vật thể liên sao bí ẩn nghi UFO đến gần Trái đất nhất

Ngày 19/12, vật thể liên sao bí ẩn nghi UFO là 3I/ATLAS sẽ đến gần Trái đất nhất ở khoảng cách 270 triệu km.

Tâm Anh (TH)
Vật thể liên sao bí ẩn 3I/ATLAS đạt điểm tiếp cận gần nhất với Trái đất trong ngày 19/12. Theo tính toán, 3I/ATLAS sẽ lướt qua hành tinh xanh với khoảng cách 270 triệu km tại điểm cận địa và không gây nguy hiểm cho địa cầu. Sau đó, nó sẽ tiếp tục hành trình xuyên qua không gian liên sao. Ảnh: NASA/STScI.
Sự kiện này được giới thiên văn chú ý bởi 3I/ATLAS có nhiều đặc điểm thú vị, có thể giúp nghiên cứu thành phần và sự tiến hóa của các hành tinh ngoài Hệ Mặt trời cũng như lịch sử hình thành sớm của các ngôi sao. Ảnh: NASA.
Các chuyên gia cho hay việc tiến hành theo dõi sát sao vị trí của 3I/ATLAS trong thời gian dài như vậy mang lại lợi thế hiếm có cho khoa học phòng thủ hành tinh. Ảnh: NASA.
3I/ATLAS là vật thể liên sao thứ 3 xâm nhập Hệ Mặt trời được phát hiện. Nó mang những tính chất khác thường, di chuyển và thay đổi theo những cách kỳ quái. Vì vậy, một số ý kiến cho rằng đây có thể là phi thuyền (UFO) của người ngoài hành tinh. Ảnh: NASA.
Tuy nhiên, NASA cho rằng 3I/ATLAS là một sao chổi tự nhiên, chứ không phải vật thể nhân tạo hay có nguồn gốc ngoài Trái đất. Ảnh: ESA.
Kính viễn vọng Hubble là một trong những thiết bị đầu tiên quan sát 3I/ATLAS ngay sau khi nó được phát hiện với hình ảnh giống giọt nước. Ảnh: NASA.
Kể từ đó, nhiều kính viễn vọng và tàu vũ trụ ghi nhận hình ảnh, vị trí, đường đi của 3I/ATLAS nhằm có thêm manh mối để xác định cấu trúc và thành phần vật chất giúp truy tìm nguồn gốc của vật thể liên sao này. Ảnh: NASA.
Trước 3I/ATLAS, các nhà khoa học đã ghi nhận được 2 vật thể liên sao khác xâm nhập Hệ Mặt trời là 1I/ 'Oumuamua và 2I/Borisov vào năm 2017 và 2019. Chúng cũng bị nghi ngờ có liên quan đến nền văn minh ngoài Trái đất. Ảnh: NASA.
Một số nhà khoa học cho rằng, 1I/ 'Oumuamua là tiểu hành tinh còn 2I/Borisov là sao chổi. Hai vật thể này đã tiến vào khoảng không gian liên sao sau khi tiếp cận gần Trái đất. Vật thể liên sao 3I/ATLAS bí ẩn cũng sẽ như vậy. Ảnh: NASA.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
