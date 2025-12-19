Hà Nội

Xã hội

Bàn giao 52 thuyền viên tàu cá Đà Nẵng bị chìm đến đảo Song Tử Tây an toàn

Công tác bàn giao 52 thuyền viên bị nạn cho lực lượng chức năng trên đảo Song Tử Tây thuộc Quân chủng Hải quân được thực hiện đầy đủ, an toàn.

Thanh Hà

Ngày 19/12, Tàu Cảnh sát biển 364 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã bàn giao an toàn 52 thuyền viên tàu cá Đà Nẵng bị chìm khi đang hoạt động trên vùng biển quần đảo Trường Sa cho lực lượng chức năng.

Theo đó, lúc 7h ngày 19/12, tàu 364 bắt đầu chuyển toàn bộ 52 thuyền viên vào đảo Song Tử Tây; đến 8h15 cùng ngày, việc đưa người lên đảo được hoàn tất, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

1-idwg.jpg
Tàu 364 tiến hành đưa 52 thuyền viên tàu cá gặp nạn lên đảo Song Tử Tây.

Trước đó, vào khoảng 1h45 ngày 17/12, trong quá trình khai thác mực khơi, tàu cá QNa 91917 TS gặp sự cố chập điện hệ thống máy, gây cháy và dẫn đến chìm tàu; thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 52 thuyền viên.

Rạng sáng 18/12, Tàu Cảnh sát biển 364 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã kịp thời tiếp cận, tiếp nhận an toàn 52 thuyền viên tàu cá QNa 91917 TS của ngư dân TP Đà Nẵng bị chìm khi đang hoạt động trên vùng biển quần đảo Trường Sa.

2-awgs.jpg
Lực lượng quân dân y trên đảo Song Tử Tây tổ chức thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho các thuyền viên tàu cá Đà Nẵng sau khi được đưa lên đảo an toàn.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Khánh Linh, Thuyền trưởng Tàu 364 cho biết, cán bộ, chiến sĩ tàu đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, động viên tinh thần ngư dân; đồng thời phối hợp với lực lượng quân dân y trên đảo tổ chức thăm khám sức khỏe cho các thuyền viên.

