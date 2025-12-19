Hà Nội

Xã hội

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng hành hung lái xe bus

Công an TP Hà Nội đang truy tìm đối tượng Phan Xuân Phúc (SN 1991; thường trú tại xã Đoài Phương, TP Hà Nội) liên quan đến vụ hành hung lái xe bus.

Gia Đạt

Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối tượng Phan Xuân Phúc liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Đoài Phương, TP Hà Nội.

59817547611624414060969828510699556447526471n-cropped-1766065639785.jpg
Đối tượng Phan Xuân Phúc và nơi xảy ra sự việc.

Trước đó vào ngày 14/12/2025, Công an xã Đoài Phương tiếp nhận tin báo về việc khoảng 12h40' cùng ngày, lái xe bus tuyến 67 dừng đỗ tại khu vực thôn Nhà Thờ thì xảy ra va chạm với một xe ô tô. Sau đó, lái xe bị hành hung, gây thương tích.

Qua xác minh, đối tượng hành hung lái xe là Phan Xuân Phúc. Hiện cơ quan Công an chưa xác định được đối tượng đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối tượng Phan Xuân Phúc.

Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội (đồng chí Trần Quang Minh - SĐT 0977566768) để giải quyết vụ việc theo quy định.

Bài liên quan

Xã hội

Công an vào cuộc vụ tài xế buýt ở Hà Nội bị hành hung ngay trên xe

Lực lượng Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc một tài xế xe buýt tuyến 67 bị một nam thanh niên hành hung ngay trên xe xảy ra tại xã Đoài Phương, Hà Nội.

Một lãnh đạo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, vào khoảng 13h42 ngày 14/12, xe buýt mang biển kiểm soát 29F-002XX do lái xe Phạm Tiến Vịnh điều khiển đang dừng tại điểm đón, trả khách thôn Nhà Thờ (xã Đoài Phương, Hà Nội) thì bất ngờ bị một ô tô con lùi xe, quay đầu và va chạm vào phần đuôi xe buýt.

hanh-hung1-edited-1765853763835.jpg
Hình nơi xảy ra sự việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Tài xế buýt ở Nghệ An bị hành khách tấn công khi xe đang chạy

Đoạn clip ghi lại hình ảnh một hành khách liên tục to tiếng, chửi bới và sau đó hành hung tài xế xe buýt khi xe đang di chuyển trên đường. 

Chiều 10/12, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nam hành khách trên xe buýt liên tục to tiếng, chửi bới và sau đó tài xế.

Hình ảnh trong clip cho thấy, hành khách kể trên nhoài lên khu vực ghế lái và có lời lẽ thô tục rồi bất ngờ vung tay đánh vào đầu, mặt tài xế khi xe đang di chuyển. Sự việc khiến nhiều hành khách hốt hoảng. Một số người lập tức can ngăn và yêu cầu tài xế dừng xe để đảm bảo an toàn.

Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời ngăn chặn nhóm học sinh lớp 6 mang hung khí giải quyết mâu thuẫn

Do mâu thuẫn trong trường học, nhóm 04 học sinh lớp 6 ở tỉnh Vĩnh Long có hành vi tụ tập, mang theo hung khí tự chế với mục đích đánh nhau.

Ngày 03/12, thông tin từ Công an xã An Phú Tân (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm học sinh lớp 6 mang hung khí tụ tập chuẩn bị đánh nhau.

Trước đó, vào ngày 27/11, phía trước khu vực một trường Trung học cơ sở trên địa bàn xã An Phú Tân, lực lượng Công an phát hiện nhóm 04 học sinh lớp 6 có hành vi tụ tập, mang theo hung khí tự chế với mục đích đánh nhau nên đã mời về trụ sở làm việc.

Xem chi tiết

