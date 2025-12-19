Công an Hà Nội truy tìm đối tượng hành hung lái xe bus

Công an TP Hà Nội đang truy tìm đối tượng Phan Xuân Phúc (SN 1991; thường trú tại xã Đoài Phương, TP Hà Nội) liên quan đến vụ hành hung lái xe bus.

Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối tượng Phan Xuân Phúc liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Đoài Phương, TP Hà Nội.

Đối tượng Phan Xuân Phúc và nơi xảy ra sự việc.

Trước đó vào ngày 14/12/2025, Công an xã Đoài Phương tiếp nhận tin báo về việc khoảng 12h40' cùng ngày, lái xe bus tuyến 67 dừng đỗ tại khu vực thôn Nhà Thờ thì xảy ra va chạm với một xe ô tô. Sau đó, lái xe bị hành hung, gây thương tích.

Qua xác minh, đối tượng hành hung lái xe là Phan Xuân Phúc. Hiện cơ quan Công an chưa xác định được đối tượng đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối tượng Phan Xuân Phúc.

Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội (đồng chí Trần Quang Minh - SĐT 0977566768) để giải quyết vụ việc theo quy định.

>>> Xem thêm video Xử phạt nữ tài xế ô tô cố tình đi ngược chiều: