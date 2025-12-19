Bắt giữ lượng lớn linh kiện lắp ráp súng ở Quảng Trị

Đang vận chuyển thuê số lượng lớn linh kiện lắp ráp súng đi giao cho khách, ông N.Đ.H (SN 1981) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 19/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt phá đường dây vận chuyển trái phép linh kiện lắp ráp súng với số lượng lớn xuyên biên giới.

Trước đó, chiều 16/12, tại thôn Cao Việt, xã Lao Bảo (Quảng Trị), tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Công an xã Lao Bảo và Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực IX phát hiện ô tô khách đang dừng đỗ có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện ông N.Đ.H. (SN 1981, ngụ xã Lao Bảo) đang chuyển 4 kiện hàng hóa, bên trong chứa tổng cộng 149 linh kiện nghi là linh kiện cơ bản dùng để lắp ráp súng.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông N.Đ.H. khai được P.T.L.H. (SN 1978, ngụ xã Lao Bảo) thuê vận chuyển 4 thùng carton giao cho N.V.N. (SN 1987, ngụ xã Lao Bảo) để vận chuyển ra TP.Hà Nội.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

