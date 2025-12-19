Hà Nội

Sống Khỏe

Bé trai vào viện cấp cứu cùng ổ khóa dính chặt ngón tay

Một bé trai 5 tuổi bị kẹt ngón tay vào ổ khóa, may mắn thoát nạn sau ca xử lý của các bác sĩ, cảnh báo cha mẹ kiểm tra an toàn dụng cụ trong nhà.

Bình Nguyên

Theo Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM, chiều ngày 18/12, bé trai (5 tuổi) nghịch ngợm tự đưa tay vào ổ khóa và bị kẹt ngón cái tay trái vào ổ khóa tại nhà.

Ngay sau đó, gia đình phát hiện và đưa bé đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM cùng với ổ khóa với tình trạng ngón cái tay trái dính vào ổ khóa.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, ê-kíp mổ bao gồm BS CKII Đậu Thế Canh - BS Chỉnh hình Nhi, BS gây mê Bùi Thị Nguyên Ái, kỹ thuật viên gây mê (gây mê toàn thân cho bé ngủ) và các điều dưỡng dụng cụ phòng mổ đã phối hợp nhịp nhàng để tìm cách lấy ổ khóa ra khỏi ngón tay của bé.

Bé trai đến viện với ngón tay cái bên trái dính chặt vào ổ khóa/ Ảnh Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM
Bé trai đến viện với ngón tay cái bên trái dính chặt vào ổ khóa/ Ảnh Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM

BS Đậu Thế Canh và điều dưỡng dụng cụ trở thành thợ sửa ổ khóa bất đắc dĩ để lấy ổ khóa ra khỏi ngón cái tay trái của bé trai. May mắn ngón tay cái của bé chỉ bị dập phần mềm, không gãy xương, không tổn thương gân.

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM cảnh báo, các cha mẹ, bảo mẫu, các trường mẫu giáo cần giám sát bé cũng như kiểm tra các trang thiết bị, vật dụng trong gia đình, nhà trường để tránh những trường hợp rủi ro tương tự, bé nhỏ hiếu động, tò mò, nghịch ngợm nên dễ xảy ra những rủi ro tiềm ẩn.

May mắn, ngón cái tay trái của bé trai chỉ bị dập phần mềm. Ảnh Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM

Điều cần làm là: kiểm tra ổ khóa, bản lề cửa, sửa chữa, thay thế ổ khóa khi thấy ổ khóa bị kẹt, lỏng...; đóng/mở cửa nhẹ nhàng, tránh dùng lực mạnh để tránh kẹt tay vào khe cửa; không cho bé nghịch ổ khóa, nghịch cửa...; giám sát, tập huấn cũng như hướng dẫn, dạy dỗ các bé về các nguy cơ kẹt tay và ổ khoá, khe cửa, thang máy…

Trước đó, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM từng tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị kẹt ngón tay vào cửa, bu lông, nhẫn, máy ép... cho thấy nguy cơ tai nạn thương tích từ ổ khóa và đồ dùng gia đình luôn có thể xảy ra.

Bé trai 5 tuổi thủng 8 lỗ ruột non do nuốt 20 viên nam châm đồ chơi Lego

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) vừa cấp cứu cho bé trai nuốt 20 viên nam châm gây thủng ruột 8 lỗ.

Bệnh nhi L.T.P. (5 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, TP HCM) nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn ói, mệt mỏi. Trước đó 2 ngày, bệnh nhi liên tục ói và đau bụng, uống thuốc không giảm. Đến ngày thứ 3, bệnh nhi đau dữ dội, nôn dịch xanh rêu nên được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Khám lâm sàng ghi nhận bụng bệnh nhi có đề kháng, X-quang phát hiện dị vật xếp thành chuỗi trong ruột non. Siêu âm cho thấy viêm ruột và viêm phúc mạc. Các bác sĩ đã hội chẩn khẩn và tiến hành phẫu thuật nội soi.

Búi tóc nặng nửa cân trong bụng bé trai 5 tuổi

Bé trai 5 tuổi ở tỉnh Lâm Đồng ăn gần nửa cân tóc, bác sĩ sốc khi mở dạ dày lấy búi tóc chiếm gần hết ổ bụng bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cho biết vừa phẫu thuật thành công lấy ra một búi tóc nặng gần 0,5kg trong dạ dày bé trai 5 tuổi đến từ xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng.

Bé trai N.Đ.A.K. 5 tuổi nhập viện trong tình trạng thường xuyên đau bụng và nôn ói. Bệnh nhi có thể trạng gầy yếu, ăn uống kém, thường xuyên nôn sau ăn no, bụng chướng.

