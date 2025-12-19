Hà Nội

Xã hội

Khởi công dự án Cảng nước sâu Cửa Lò - đòn bẩy để phát triển kinh tế

Khi đi vào hoạt động Cảng nước sâu Cửa Lò sẽ đáp ứng sản lượng hàng hóa khoảng 9,5 triệu tấn/năm; đóng góp ngân sách nhà nước hàng năm khoảng 100 tỷ đồng.

Thanh Hà

Sáng 19/12, tại xã Hải Lộc, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Công ty CP Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế (ITID) tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò.

z7343110970589-1558d3bd824a97cd622d5d21d2591be4.jpg
Các đại biểu về tham dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò.

Đây là dự án hạ tầng giao thông chiến lược, được xác định là đòn bẩy để phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ. Dự án do ITID làm chủ đầu tư tại xã Hải Lộc.

z7343109382483-6a1e7cc5d42c0d1b59bbd315e1209c12.jpg
Quang cảnh buổi lễ.

Dự án có quy mô cho tàu có trọng tải từ 50.000 đến 100.000 DWT, khu hậu phương cảng 32 ha, tổng vốn đầu tư bao gồm cả đê chắn sóng khoảng 9.000 tỷ đồng. Dự án là hạt nhân của một tổ hợp cảng biển - logistics - công nghiệp hiện đại, đóng vai trò cửa ngõ giao thương quan trọng của Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ kết nối đồng bộ với các tuyến đường giao thông huyết mạch quốc gia như: QL1A, QL7C, cao tốc Bắc - Nam, đường sắt tốc độ cao, đường sắt Bắc - Nam, cao tốc Vinh - Thanh Thủy, đường ven biển, cảng hàng không quốc tế Vinh, các tuyến vận tải biển trong nước và quốc tế.

z7343109374216-22b0efc4e36bc21a5b1b2e95eb38a8e2.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Dự án đi vào hoạt động không chỉ nâng cao năng lực xuất nhập khẩu, nhất là hàng siêu trường, siêu trọng, mà còn tạo sức hấp dẫn đặc biệt trong thu hút đầu tư, nhất là dòng vốn FDI; tạo nhiều việc làm cho địa phương và củng cố thêm các hoạt động phát triển kinh tế biển.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT ITID nhấn mạnh, dự án được định hướng phục vụ không chỉ nhu cầu xuất nhập khẩu trong nước, mà còn hướng tới vai trò đầu mối trung chuyển hàng hóa trên hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối Việt Nam với Lào, Đông Bắc Thái Lan và Myanmar, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và mạng lưới hàng hải khu vực và quốc tế.

z7343110899395-af854f04f5e4635b91ed59ebd1aeeb23.jpg
Dự án đi vào hoạt động không chỉ nâng cao năng lực xuất nhập khẩu, nhất là hàng siêu trường, siêu trọng, mà còn tạo sức hấp dẫn đặc biệt trong thu hút đầu tư, nhất là dòng vốn FDI.

Nhà đầu tư cam kết sẽ tập trung cao nhất nguồn lực, thi công an toàn, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, để dự án xứng đáng là công trình chào mừng Đại hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Nghệ An và của đất nước.

Để dự án sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An đề nghị nhà đầu tư tập trung tối đa nguồn lực tài chính, công nghệ và nhân lực tổ chức thi công khoa học, đảm bảo tuyệt đối an toàn và chất lượng công trình. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, địa phương để kịp thời chuẩn bị các điều kiện liên quan và tháo gỡ các vướng mắc, triển khai đầu tư xây dựng đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Về phía các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách và môi trường đầu tư để nhà đầu tư yên tâm thực hiện dự án.

