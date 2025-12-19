Khởi công mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn được Bộ Xây dựng làm lễ khởi công mở rộng lên 4 làn xe với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng.

Ngày 19/12, tại TP Huế, Bộ Xây dựng đã làm Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn với tổng mức đầu tư khoảng 6.463 tỷ đồng.

Quang cảnh buổi lễ khởi công sáng 19/12.

Dự án có tổng chiều dài gần 99 km, đi qua hai địa phương là tỉnh Quảng Trị và TP Huế, dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2026. Dự án có điểm đầu tại Km 0+00 (tiếp giáp với điểm cuối Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ) thuộc địa phận xã Cam Hiếu, tỉnh Quảng Trị. Điểm cuối tại khoảng Km102+200 (tiếp giáp với điểm đầu Dự án cao tốc La Sơn - Hòa Liên) thuộc địa phận xã Hưng Lộc, TP Huế.

Dự án sẽ mở rộng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến từ quy mô hai làn xe lên bốn làn xe hoàn chỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của đường cao tốc cấp 80. Bề rộng nền đường sẽ được mở rộng từ 22m đến 23,25m.

Tại lễ khởi công, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) cho biết, mục tiêu của việc mở rộng nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch. Nâng cao năng lực khai thác và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Cam Lộ - La Sơn đoạn tuyến vốn được coi là "nút thắt" về hạ tầng trong thời gian qua. Đồng thời, dự án góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội cho TP Huế, tỉnh Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn chính thức được mở rộng lên 4 làn xe.

Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, các đơn vị tư vấn và nhà thầu phải phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", khẩn trương xây dựng tiến độ thi công chi tiết. Tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật, chỉ dẫn kỹ thuật để hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.