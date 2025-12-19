Bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển gần 100kg pháo nổ ở Lâm Đồng

Ngày 19/12, thông tin từ Công an xã Quảng Khê (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị bắt 3 đối tượng vận chuyển hàng cấm, thu giữ hơn 97kg pháo nổ.

Trước đó, vào lúc 03h30 ngày 14/12, tại bon Ka La Dạ, lực lượng Công an xã Quảng Khê phát hiện, bắt quả tang 03 đối tượng, gồm: N.N.N (SN 1998), P.V.K (SN 1997) và N.M.B (SN 2005, cùng thường trú tại xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai), đang có hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ.

Nhóm đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 03 bao tải chứa 50 khối hộp pháo hoa nổ, tổng khối lượng hơn 97kg, cùng nhiều tang vật liên quan như xe ô tô, xe mô tô và tiền mặt.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đang vận chuyển pháo hoa nổ từ tỉnh Đồng Nai đến địa bàn xã Quảng Khê để tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

