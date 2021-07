Hải Dương lập thêm chốt, người tỉnh ngoài phải có kết quả PCR âm tính

Ngày 19/7, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đã ký quyết định thành lập thêm 20 chốt cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để kiểm soát y tế chặt chẽ người, phương tiện vào tỉnh và điều chỉnh lực lượng, phân công lại nhiệm vụ tại 8 chốt đang hoạt động trước ngày 21/7/2021.



Theo đó, thành phần tham gia thực hiện nhiệm vụ trực tiếp tại các chốt, gồm: Công an, Y tế, Quân đội, Giao thông vận tải, Đoàn thanh niên. Thời gian thực hiện kể từ 0h00 ngày 20/7/2021 cho đến khi có chỉ đạo mới. Các Chốt chia làm 3 ca, hoạt động 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết.

Tại các chốt, Công an tỉnh Hải Dương sẽ phân công cán bộ làm Chốt trưởng, Ca trưởng; bố trí rào chắn, biển báo, sơn vạch phân luồng giao thông… tại khu vực các chốt. Hướng dẫn, phân luồng, phân tuyến giao thông; ra hiệu lệnh dừng người,phương tiện qua chốt; đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và phối hợp với Công an địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại khu vực chốt.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi đặt Chốt để tham mưu, trang bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế để dự phòng đảm bảo đáp ứng phòng, chống dịch, chuẩn bị phương án cách ly y tế khi có dịch.

Lực lượng y tế thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt có trách nhiệm hướng dẫn khai báo y tế, hướng dẫn cách sử dụng các trang thiết bị, vật tư, hóa chất; đo thân nhiệt và lấy mẫu xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 cho người đến để đi qua Chốt.

Căn cứ vùng dịch trên địa bàn toàn quốc do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cung cấp để xem xét, quyết định các biện pháp y tế theo từng cấp độ đối với người, phương tiện đến Chốt, trước mắt thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương tại Công văn số 2597/UBND-VP ngày 17/7/2021 về việc tiếp tục áp dụng một số biện pháp bổ sung phòng, chống dịch bệnh COVID- 9 và điều chỉnh thời gian cách ly y tế.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Thông tin và truyền thông khảo sát, tham mưu lắp đặt hệ thống camera tại các Chốt cấp tỉnh tích hợp vào hệ thống camera giám sát trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố để kiểm soát chặt chẽ lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt và kiểm soát toàn bộ người, phương tiện qua Chốt, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại khu vực Chốt kiểm soát; thường xuyên rà soát, bổ sung, thay thế và hướng dẫn khai báo y tế điện tử QR Code tại chốt...

Trước đó, ngày 17/7, UBND tỉnh Hải Dương có công văn 2597 áp dụng một số biện pháp bổ sung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và điều chỉnh thời gian cách ly y tế.

Công văn nêu rõ, đối với người từ vùng có dịch vào tỉnh và người Hải Dương ở những vùng có dịch trở về phải có đủ một trong hai điều kiện: hoặc tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID-19 (có giấy chứng nhận) hoặc có giấy xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 3 ngày gần nhất kể từ ngày trả kết quả (theo giấy xác nhận). Trường hợp không đảm bảo các điều kiện nêu trên thì từ chối tiếp nhận vào tỉnh đối với người tỉnh ngoài và đưa đi cách ly tập trung đối với người cư trú trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đối với người đến từ vùng không có dịch, không cư trú trên địa bàn tỉnh: nếu không có giấy xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 3 ngày gần nhất kể từ ngày trả kết quả thì phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm test nhanh với SARS-CoV-2 và phải tự chi trả kinh phí xét nghiệm.

Đối với người cư trú trên địa bàn tỉnh trở về từ vùng không có dịch, thì chỉ cần khai báo y tế, theo dõi theo quy định.

Danh sách các chốt trên địa bàn tỉnh Hải Dương: TP Hải Dương có 8 chốt kiểm soát từ quốc lộ 5 ra, vào thành phố và một số địa phương lân cận đặt tại ngã ba Hoàng Long giao đại lộ Võ Nguyên Giáp; ngã tư Ngô Quyền giao với quốc lộ 37; ngã tư bến Hàn đi vào đường Điện Biên Phủ; quốc lộ 5 lên cầu vượt 789 theo đường tỉnh 390 đi Thanh Hà; ngã 3 Hồng Lạc (Thanh Hà) đi đường tỉnh 390B; ngã ba Tiền Trung; quốc lộ 5 vào đường tỉnh 390 đi huyện Nam Sách - TP Hải Dương; lối đi cầu Hàn đi huyện Nam Sách - TP Hải Dương. Thị xã Kinh Môn có 1 chốt tại km1+300 quốc lộ 17B, thuộc phường Minh Tân giáp tỉnh Quảng Ninh. Huyện Kim Thành đặt 4 chốt tại km28+800 quốc lộ 17B, thuộc xã Tam Kỳ giáp TP Hải Phòng; km73+200 quốc lộ 5 giao quốc lộ 17B, thị trấn Phú Thái; km74+300, quốc lộ 5 lối vào trạm thu phí trên quốc lộ 17B đi thị xã Kinh Môn; km 63+00 quốc lộ 5 giao đường tỉnh 389 vào cầu Mây, thuộc xã Cộng Hòa. Huyện Cẩm Giàng có 2 chốt tại km43+850 quốc lộ 5 giao cắt đường tỉnh 394 chiều Hà Nội-Hải Phòng và chiều Hải Phòng-Hà Nội. Huyện Bình Giang có 2 chốt tại km33+750 quốc lộ 5 giao quốc lộ 38 địa phận Quán Gỏi chiều Hà Nội-Hải Phòng và chiều Hải Phòng-Hà Nội. Huyện Tứ Kỳ có 1 chốt tại km43+700 quốc lộ 10, địa phận Quý Cao giáp TP Hải Phòng. Huyện Ninh Giang có 2 chốt đặt ở km27 quốc lộ 37, tại cầu Tranh giáp TP Hải Phòng và tại cầu Hiệp giáp tỉnh Thái Bình.

