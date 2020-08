Những quan chức lộ "hộ chiếu kép" gây xôn xao

Kiểm tra thông tin một đại biểu Quốc hội mua hộ chiếu đảo Síp: Trước thông tin có đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc hiện là Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC - doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) có tên trong “hồ sơ Cyprus” (danh sách mua hộ chiếu đảo Síp), Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội cho biết đã giao kiểm tra thông tin này. Ông Trần Văn Tuý - Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội - cho biết, ông đã giao Vụ Công tác đại biểu kiểm tra thông tin này. Tuy nhiên, ông Tuý lưu ý rằng cần rất thận trọng khi xem xét thông tin từ các trang thông tin nước ngoài. Bà Hồ Thị Kim Thoa ở Pháp nhập quốc tịch Pháp trước khi bị khởi tố?: Ngày 11/7, Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Kim Thoa (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, Quận 1, TPHCM của Sabeco. Một số nguồn tin cho rằng đã nhập quốc tịch Pháp là bởi vì sau khi nghỉ hưu, bà Thoa đã sang Pháp sinh sống cùng con ruột. Bộ Tư pháp cho biết, đến nay không có tên Hồ Thị Kim Thoa trong danh sách những người được thôi quốc tịch Việt Nam. Bộ Tư pháp cũng cho hay, Nếu bà Thoa đã nhập quốc tịch Pháp nhưng không khai báo với cơ quan chức năng Việt Nam thì bà Thoa đã vi phạm Luật Quốc tịch. Hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ vấn đề này. Nguyên Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh nói về việc "định cư", "thẻ xanh" ở Canada: Vào tháng 5/2019, trên mạng xã hội lan truyền thông tin ông Võ Kim Cự, nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng gia đình sang định cư ở Canada, trao đổi với báo chí ông cho biết, đó là thông tin không chính xác. Ông Cự nói: "Tôi không chấp cái thông tin xuyên tạc vớ va vớ vẩn. Hiện tôi ở Việt Nam, đang ở tại Hà Nội. Cảm ơn, thế nhé!”. Với câu hỏi: "Mạng xã hội đăng ảnh ông có thẻ xanh của Canda cấp, sự thật thế nào?" - Ông Cự nói: "Vớ vẩn! Không bao giờ có mà cũng không cần thiết, kể cả có cho tôi cũng không lấy. Công nghệ cao nó cắt ghép ảnh lấy ảnh đầu tôi chắp sang người khác. Có cho thẻ rồi cho thêm tiền tôi cũng không, mà lấy làm gì? Bọn phản động vớ vẩn!". Vũ "nhôm" khai có 2 quốc tịch: Liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi, tức Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) bị truy tố tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 bộ luật Hình sự (BLHS) 2015, tại phiên tòa ngày 27/11/2018, bị cáo Vũ khai mình có hai quốc tịch là Việt Nam và Antigua and Barbuda. Trong phần thẩm tra lý lịch, bị cáo Phan Văn Anh Vũ trả lời rành mạch HĐXX, cho biết ngoài tên trên, Vũ còn có 2 tên khác là Phan Văn Sáu và Trần Đại Vũ. Vũ cũng khai mình có 2 quốc tịch, một quốc tịch Việt Nam và một quốc tịch nước ngoài. Vũ “nhôm” khai mình nhập quốc tịch và chính thức trở thành công dân Antigua và Barbuda từ năm 2017. Những quan chức và doanh nhân kịp "cao chạy xa bay" trước khi bị khởi tố: Vũ Đình Duy (nguyên Tổng Giám đốc PVTEX), Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Nhật Cường Mobile) đang bị truy nã đỏ do bỏ trốn trước khi bị khởi tố, đến nay vẫn chưa bắt được. Qua đó, dư luận cũng đặt câu hỏi có hay chăng việc những người này đã nhập quốc tịch ở một Quốc gia nào đó trước khi bị khởi tố cũng như bị truy nã? >>> Xem thêm video: Xác minh thông tin Đại biểu Quốc hội mua hộ chiếu Đảo Síp (Cyprus). Nguồn: VTC 1.

